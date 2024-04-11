最後買進日在今天！15檔「股東會紀念品股」要開發金野餐墊快卡位
每年到了股東會，除了公司營運成效、重大事項、選任或解任董事監察人等議題外，股東會能拿到的紀念品也是投資人討論話題。若想領取股東會紀念品，投資人可以趁最後過戶日前2個交易日買進持有該公司股票，今（11）日除了是開發金的最後買進日外，也是14家已公告股東紀念品的上市公司的最後買進日，若想拿到紀念品，就得抓緊機會卡位。
記者魏妤庭／台北報導
曾在2022年與故宮聯名碗的開發金，當時在市場掀起一陣轟動，之後連續幾年，所送的紀念品討論度不減。今（2024）年已提前釋出將送防水野餐墊給股東們，雖然似乎吸引力不足，股東人數已連續8週下滑，跌破86萬大關，但仍有不少人討論。
開發金預計在6/14召開股東會，依照相關規定，想成為股東就必須在最後過戶日的前2個交易日持有該公司股票，今日就是最後買進日。
除了開發金外，也有不少上市公司股東會在6/14舉行，目前有公布的公司包含宏益、千興、新光鋼、倫飛、建準、訊舟、宜特、陽程、醣聯、華容、德宏、嘉聯益、亞通、台火等。
觀察這些上市公司送的股東會紀念品，多是走實用取向，其中，宏益、千興、訊舟、德宏、台火都是送香皂。新光鋼、建準送洗潔精，倫飛、宜特、陽程送超商商品卡、禮物卡，或是禮券，面額50元到100元不等。醣聯送碗匙禮盒，華容送Type C充電線、嘉聯益送LED手電筒、亞通送修容組。
※【NOWnews 今日新聞
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