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李彥秀點新內閣3缺失！嗆連改革都不敢談「怕得罪蔡英文」

▲準總統賴清德昨天公佈新內閣。（圖／記者吳翊緁攝，資料照）
▲準總統賴清德昨天公佈新內閣。（圖／記者吳翊緁攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

準總統賴清德昨（10）日公布第一波內閣成員名單，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長秘書長龔明鑫、發言人任陳世凱。對此，國民黨立委李彥秀點出三大缺失，痛批沒有願景、缺乏方向，窮得只剩鞏固領導中心，賴點兵亂無章法，缺乏理想連改革都不敢談，就是怕得罪總統蔡英文。

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李彥秀指出，賴清德說這是「行動創新AI內閣」，但是，包括目前外界廣為流傳的重要部會人選，這份賴清德醞釀近三個月，精心調配的菜單，遠不符合民眾，甚至是民進黨內的期待。必須遺憾的說，由AI生成的內閣名單，可能都遠勝賴清德目前的端出的舊菜。

李彥秀續指，首波內閣名單既不叫好也不叫座，首先，「沒有願景、缺乏方向」，相較全民政府、財經內閣、改革內閣，卓鄭配顯然就是拼裝的產物，找不到特色，更缺乏理想，連改革都不敢談（怕得罪蔡英文）。最後勉強擠出一個「行動創新AI內閣」，擺明就是硬湊出來的口號標題。試問，贏得執政不就是實現理念與政見嗎？治國可以靠ChatGPT嗎？

李彥秀再指，第二，「窮得只剩鞏固領導中心」，姑且不論全民政府是否過於理想化，但是過去民進黨執政，起碼會維持黨內生態平衡；面對朝小野大三黨不過半的局勢，顯然得票率40%的賴清德，對權力存有高度不安全感，這可能與2020年民進黨總統初選孤鳥的處境有關。但是還沒就任，就如此缺乏自信，就在鞏固領導中心，就在捍衛權力，人民對未來豈能樂觀？

李彥秀最後指出，「清德點兵亂無章法」，從目前民進黨內部傳出來的閣員名單，真的只能用「輕重不分」「亂無章法」來形容。文人國防部長當然是民主國家的目標，但是兩岸局勢詭譎，經濟學人說「台灣是全世界最危險的地方，」CNN評論更稱「台灣沒有最危險，只有更危險，」現階段要兩岸穩定、人民安心，真的需要一位熟稔整體國防戰略、戰備整備，甚至是指揮作戰的國防部長。顧立雄從立委、黨產會主委、金管會主委、到國安會秘書長，現在又是呼聲最高的防長，顯然在賴清德眼中是「不可多得的通才」，但是回顧顧立雄過去的「政績」，真的是「從來不缺位置，卻完全說不出政績。」這項人事安排，真的讓人完全摸不著頭緒。

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