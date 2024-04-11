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統神：苗議員，我那時候有上網Google，你自己也可以Google一下。
苗博雅：我會的比Google更多，好不好！
🟡經典2
統神：那如果有個17歲的很漂亮很正的，就是想跟我發生關係怎麼辦？
苗博雅：你現在有我的LINE，電話打來我幫忙輔導，先不要想這麼多，現在還沒有這個機會嘛！
🟡經典3
苗博雅：為什麼你找到的都是賠錢了事？因為那都是輕罪啦，重罪因為要保護被害人隱私，不會上網公告啦，就是說你Google 不到啦，懂嗎？
統神：是，懂了！
🟡經典4
統神：可是苗議員我要跟你講一件事情，我的直播都高達五小時、六小時左右。
苗博雅：喔，太累了，要休息一下。
統神：所以每一件事情我都不可能去講得那麼細，所以這些事情就會講錯。
🟡經典5
苗博雅：阿航打電動很厲害，你就繼續講你擅長的東西，人家就覺得你很厲害啊，你要去講跨領域的事情，先稍微想一下，想完再講，不然你去請教身邊的人，我要講一個跨領域的，你看我的想法怎樣，這很簡單，今天比如我去亂講一個電玩的，一定會被噴爆，對不對。
統神：有可能，對。
苗博雅：對啊，一樣嘛，今天你就是跨領域，你講錯了被噴爆，沒法度，所以你就以後多講本業的事情，就能避免，好不好。
統神：嗯，好，謝謝苗議員。
🟡經典6
苗博雅：如果你好好誠懇的散發正能量，搞不好之後大家對你改觀啊。
統神：可是我不希望大家對我改觀，我希望展現真實的我。
苗博雅：阿航，真實的你當中，一定有包含溫暖善良的面相嘛。
統神：有…有！
🟡經典7
統神：我講的是17歲啊！
苗博雅：你從頭到尾沒有講17歲，你講未成年，如果你講的對，為什麼不自己把那段影片剪一剪放你頻道上。
統神：那影片是廠商要求下架的。
苗博雅：你覺得自己講的對就再上架啊，幹嘛縮！
🟡經典8
苗博雅：講錯話被罵就要站好啊！
統神：我澄清了啊，一堆綠色側翼洗我，讓我給廠商退。
苗博雅：綠營影響力沒那麼大啦，廠商退工商是為了自己形象。
統神：可是我解釋了啊。
苗博雅：人家要不要買單，是你有沒有說服力的問題。
🟡經典9
統神：我會想跟17歲高中女生性愛，這樣有問題嗎？
苗博雅：你怎麼想是你的事，你大腦裡別人管不著，就避免這樣講，公眾人物有一份社會責任。
🟡經典10
統神：我判斷他不是戀童癖。
苗博雅：我們都不是精神科醫生，你去判斷就很外行，我說他有，也是外行，以我們所知道，法律上很嚴重。就算只有1部，就算只有10秒都很嚴重。
「亞洲統神」張嘉航小檔案
生日：1988年9月12日
職業：台灣遊戲實況主、電競戰隊「地獄豬」創辦人暨選手
家庭成員：哥哥是實況主「國動」張葦航，2015年和經紀人「003」結婚，育有3子。
爭議事件：
2015年，轉播賽事對中國隊伍M3出言不遜，遭禁整季轉播資格。
2021年，統神與Toyz工商發生衝突，稱為「椅子哥事件」。
2024年，統神評論黃子佼K小姐事件稱沒那麼嚴重，說「我也想X未成年！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110