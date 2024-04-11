新內閣就緒 林智鴻要求市府團隊協助市長為高雄爭取建設
高雄市議員林智鴻今(11)日於高雄市議會針對教育部門業務報告進行質詢，林智鴻當場質詢在場局處首長，新內閣將於5月20日正式上任，是否已有任何爭取預算的規劃，林智鴻表示，市長陳其邁是一位極超前部署的首長，各局處應於520新政府就任前夕全員待命，協助市長為高雄爭取各項建設。
記者郭凱杰／高雄報導
林智鴻針對文化局與教育局等局處業務進行質詢，林智鴻認為，鳳山溪作為鳳山先民移居的源流，也是曹謹依據「弭盜莫如足食 ，足食不如興水利」的精神引流開闢曹公圳，繁榮大高雄的源流，其歷史價值與古蹟建築具同等高度價值，他要求文化局應提報國家文化資產認定，並申請世界文化遺產(World Cultural Heritage)。
林智鴻主張，應以聯合國教科文組織(UNESCO)認定世界文化遺產(World Cultural Heritage)的高度將鳳山溪三百年來對鳳山發展與興盛的歷史意義與受到更高強度的保護。
林智鴻也認為，應持續創新維護國軍眷村的政策，目前國軍眷村所屬土地使用分區皆為住宅區，而以住代護的申請人只擁有十年不到的使用年限，因房屋老舊，入住前需投入數百萬規模整建，且多數為年輕創業者，相對於年輕人薪資中位數與當今房價的負擔，若能延長其地上使用權年限，對於鼓勵創業與解決住房問題是雙贏，要求文化局應朝創新方案研議，以提升眷村保留的社會價值。
林智鴻也提出，403花蓮大地震不僅震出許多住宅區與商業區的建築物結構危機，連部分學校校舍都岌岌可危。鳳山的新甲國民小學於111年前已達重建的標準，他也敦促教育局應儘速辦理計畫重建，莫危急鳳山學子生命財產安全。