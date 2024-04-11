iPhone 16主打新色曝！爆料大神一次揭露7顏色 經典霧面白將回歸
不久前，才剛有外媒揭露iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max主打新色將包括「鈦金色」和「鈦灰色」。近期，iPhone 16與iPhone 16 Plus款式顏色也相繼曝光，2位知名蘋果爆料大神與微博博主竟不約而同揭露這2款新機將推出白、黑、藍、綠、粉、紫、黃等7種顏色，並貼出最新渲染圖。
記者鄭妤安/台北報導
國外媒體預估，蘋果公司將於今年9月推出iPhone 16系列新機，除了基本款iPhone 16外，還包括iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max等。
國外有不少分析師及媒體曾預估，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max都將配備比前代更大的螢幕，主打新色預估也才剛曝光不久，傳出蘋果計劃在iPhone 16 Pro的主打色選擇中放棄「藍色鈦金屬」，並添加新的「鈦金色」、「鈦灰色」選項，後者類似於iPhone 6中使用的深空灰色。
近期，又有2大知名爆料客同時揭露iPhone 16 Plus的主打色。擁有169萬粉絲的中國微博博主「定焦數碼」昨（10）日發文指出，推測iPhone 16 Plus共計會推出白、黑、藍、綠、粉、紫、黃等7種顏色，不過依照慣例，iPhone 16與iPhone 16 Plus會採用相同顏色。
iPhone知名爆料客「Majin Bu」也不約而同於相近的時間點在社群平台X上發出7種iPhone 16顏色的圖片，7款顏色與「定焦數碼」所揭露的完全一致。相較於iPhone 15的黑、藍、綠、黃、粉等5種顏色，從Majin Bu貼出的iPhone 16最新渲染圖中顯示，新系列將保留原有的5色，並再額外增加紫色以及回歸經典霧面白。