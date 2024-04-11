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iPhone 16主打新色曝！爆料大神一次揭露7顏色　經典霧面白將回歸

▲2位知名蘋果爆料大神與微博博主竟不約而同揭露iPhone 16與iPhone 16 Plus新機將推出白、黑、藍、綠、粉、紫、黃等7種顏色。（圖／擷取自Majin Bu的官方X）
▲2位知名蘋果爆料大神與微博博主竟不約而同揭露iPhone 16與iPhone 16 Plus新機將推出白、黑、藍、綠、粉、紫、黃等7種顏色。（圖／擷取自Majin Bu的官方X）

記者鄭妤安/台北報導

不久前，才剛有外媒揭露iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max主打新色將包括「鈦金色」和「鈦灰色」。近期，iPhone 16與iPhone 16 Plus款式顏色也相繼曝光，2位知名蘋果爆料大神與微博博主竟不約而同揭露這2款新機將推出白、黑、藍、綠、粉、紫、黃等7種顏色，並貼出最新渲染圖。

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國外媒體預估，蘋果公司將於今年9月推出iPhone 16系列新機，除了基本款iPhone 16外，還包括iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max等。

國外有不少分析師及媒體曾預估，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max都將配備比前代更大的螢幕，主打新色預估也才剛曝光不久，傳出蘋果計劃在iPhone 16 Pro的主打色選擇中放棄「藍色鈦金屬」，並添加新的「鈦金色」、「鈦灰色」選項，後者類似於iPhone 6中使用的深空灰色。

近期，又有2大知名爆料客同時揭露iPhone 16 Plus的主打色。擁有169萬粉絲的中國微博博主「定焦數碼」昨（10）日發文指出，推測iPhone 16 Plus共計會推出白、黑、藍、綠、粉、紫、黃等7種顏色，不過依照慣例，iPhone 16與iPhone 16 Plus會採用相同顏色。

▲（圖／擷取自微博）
▲中國微博博主「定焦數碼」昨（10）日發文指出，推測iPhone 16 Plus共計會推出白、黑、藍、綠、粉、紫、黃等7種顏色。（圖／擷取自微博）
iPhone知名爆料客「Majin Bu」也不約而同於相近的時間點在社群平台X上發出7種iPhone 16顏色的圖片，7款顏色與「定焦數碼」所揭露的完全一致。相較於iPhone 15的黑、藍、綠、黃、粉等5種顏色，從Majin Bu貼出的iPhone 16最新渲染圖中顯示，新系列將保留原有的5色，並再額外增加紫色以及回歸經典霧面白。

▲（圖／擷取自Majin Bu的官方X）
▲iPhone知名爆料客「Majin Bu」也不約而同於相近的時間點在社群平台X上發出7種iPhone 16顏色的圖片，7款顏色與「定焦數碼」所揭露的完全一致。（圖／擷取自Majin Bu的官方X）


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