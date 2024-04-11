游姓一家5口遺體全尋獲！遺體腐敗難辨認 檢採DNA確認身份
東台灣3日發生芮氏7.2強震，游姓一家五口遊太魯閣砂卡礑步道遇劫，遭落石壓埋8天，由於該處崩坍嚴重，造成後續搜救困難重重，直到昨（10）日大型機具才挺進救援，相繼挖出5名罹難者，並從拾獲的背包中翻出游姓家人的證件，但因遺體毀損腐敗，仍須採驗DNA比對確認身份。
社會組／綜合報導
花蓮地檢署說明，經檢方依序相驗5具遺體後，因遺體容貌、肢體均嚴重腐敗，家屬亦無法確認身份，僅能初步就體型（第1位男性約168公分、第2位女性約158公分、第3位女性160公分以上、第4位男性約127公分、第5位女性約100公分）來研判為游家5口。為慎重起見，法醫已逐一採集DNA檢體送往法醫研究所檢驗，如經比對確認為游姓一家5口，花檢將儘速開立相驗屍體證明書並發還遺體，讓罹難者得以安息及撫慰家屬喪親之痛。
大型重機具昨日抵達0.5K崩塌處，確認2名罹難者位置後開挖，陸續尋獲游姓父女檔。接著，搜救人員在第一具遺體附近發現大量蒼蠅，進一步向下挖掘，再尋獲第3、4具遺體，埋在深約3至5公尺處，2具遺體緊緊相擁，研判為媽媽與兒子，並從母親遺體身上發現背包，找到游家人證件等物。最後又在搜救犬Wilson協助下，嗅到第5具遺體，確認游姓一家全數移出，皆交由檢方會同法醫前往相驗。