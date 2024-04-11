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NewJeans成員驚傳骨折！老么Hyein練習中受傷　公司急中斷行程

▲南韓女團NewJeans成員Hyein（左一）在練習過程中，腳部受傷出現輕微骨折。（圖／NewJeans X）
▲南韓女團NewJeans成員Hyein（左一）在練習過程中，腳部受傷出現輕微骨折。（圖／NewJeans X）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓大勢女團NewJeans近來如火如荼準備新單曲專輯，準備在5月24日回歸推出新曲，成員們都忙於工作行程，沒想到所屬經紀公司ADOR娛樂卻突然發布聲明，透露老么Hyein在練習過程中受傷，必須進行休養，讓粉絲都十分擔心。

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▲南韓女團NewJeans悄悄來台拍攝，卻爆出許多爭議，民眾不堪其擾投訴「吵死了」。（圖／NewJeans X）
▲南韓女團NewJeans近來如火如荼準備新單曲專輯，準備在5月24日回歸推出新曲。（圖／NewJeans X）
ADOR娛樂昨（10）日在粉絲互動平台表示， 「Hyein在練習過程中腳背疼痛，因此去到醫院進行了精密檢查，經檢查發現有輕微骨折的情況，在醫護人員的建議下，Hyein將暫時停止所有行程，專注於治療和復原」。

▲Hyein年僅15歲閱歷豐富。（圖／NewJeans X）
▲Hyein在練習過程中受傷。（圖／NewJeans X）
公司透露醫師交代在澈底恢復前，Hyein必須減少腳步動作，宣布她接下來將專心休養，同時強調Hyein很快會再次以健康的模樣重啟活動。消息一出，大批粉絲都獻上關心，希望偶像能夠好好休養身體，期待她之後回歸到團體活動中。

▲NewJeans赴台灣拍MV，招募臨演薪資650元，公司澄清勞基法爭議。（圖／翻攝NewJeans IG）
▲NewJeans接下來仍舊行程滿檔，絲毫不得閒。（圖／翻攝NewJeans IG）
NewJeans本來預計5月24日在南韓發行單曲〈How Sweet〉，接下來她們更要進軍日本，6月21日將在日本發表單曲，更準備在6月26、27日兩日舉辦粉絲見面會《Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome》，緊接著2025年將展開首次世界巡演，絲毫不得閒。

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