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日圓見153還會再貶嗎？專家點出關鍵　換匯有需求就可以換

▲日圓兌美元一度貶破153，創34年新低價，哈日族也在看日圓還會不會再貶？外匯專家點出關鍵，並建議有日圓需求就可換不用等。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元一度貶破153，創34年新低價，哈日族也在看日圓還會不會再貶？外匯專家點出關鍵，並建議有日圓需求就可換不用等。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國3月消費者物價指數（CPI）年增幅高於預期，美國聯準會（Fed）可能再延後降息，美元指數衝上105，日圓兌美元更一度貶破153價位，創下34年新低價，目前拉回至152.88附近，至於還會不會再貶下去？外匯專家李其展今（11）日接受《NOWnews今日新聞》時表示，要看日本央行會不會出來干預，只是現在趨勢有利美元，因此，日本可能只是微幅干預，不太可能一下子打回150下方，由於不知底部會到那，建議有需求就可換，不用等；台新銀行首席外匯策略師陳有忠建議可採「擇時擇價」換匯策略。

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美國CPI年增率連2升，3月來到3.5%，高於2月的3.2%及市場預期的3.4%，創去年9月以來新高；剔除波動較大的食品與能源後，核心CPI年增率保持在3.8%，未如市場預期降至3.7%。

也由於投資人對最新通膨數據大失所望，預期美國聯準會降息可能再延後，美股重挫，美債殖利率走揚，美元指數更衝上105，來到105.15，亞洲主要貨幣日圓兌美元更一度貶破153價位，創下34年新低價，下探153.17，也讓日本財務大臣神田真人也喊話，目前的外匯市場波動是突然的，希望採取適當措施，不排除一切手段介入，日圓兌美元目前拉回至152.88震盪，

對於日圓會不會再創新低價？外匯專家李其展今日受訪時指出，就看日本央行今日會不會出來干預，多少會出來講點話，因此，要馬上干預也有機會，畢竟已過了日本央行力守區間，但問題是現在趨勢有利美元，日本央行有可能只會微幅干預，因為美元偏強，不太可能一下子把日圓打回150以下。

至於日本央行干預有用嗎？李其展覺得還是有用，兩年前就有干預過，但干預只是讓日圓短期有波動，要讓日圓出現轉折，還是要等到美元有變動，日圓才可能真正止貶回升，尤其目前國際分析有的日圓兌美元價位已看到155，若美元續強，日本干預也一定馬上有效，亦不排除再創新低的可能。

雖然日圓兌美元創34年新低價，新台幣兌美元今日早盤也重貶1.82角，一度下探32.202元，台灣銀行日圓現鈔賣出價只便宜一點點，早盤一度來到0.2137元，若與4月8日盤中高點0.2152元相較，換新台幣5萬元，3天只差1630日幣，但仍可多吃1碗一蘭拉麵還有找。至於哈日族若想換匯，還要再等等看有沒有更低？李其展建議，若是旅遊有需求就可換，畢竟目前也不知底部在那，現在日圓兌美元都已破位了，有需求就買不用等。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠則建議，可採取「擇價」及「擇時」兩策略，其中「擇價」部分，日圓兌新台幣始終沒貶破0.21元，若不急著換匯，可以盯著「0.21元」這個價格，接近「0.21元」就換一點，貶破可換更多。至於「擇時」，即利用月底出口商有拋匯實質需求，新台幣相對表現會強一點，挑月底換匯較易撿到便宜。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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