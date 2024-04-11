愛情片被列為限制級！越南影史票房冠軍超夯 警方衝影院抓青少年
台灣分級為輔12級的越南愛情片《再愛一次》即將於明（12）日在台上映，該片在越南成為現象級話題神作，然而該片在越南被列為限制級，由於在青少年和大人之間蔚為流行，許多未成年仍偷偷買票入場，胡志明市的警察不得不在電影播放中進戲院突擊檢查觀眾的年紀，並將未成年請出電影院，足見該部電影的熱門程度。
國際中心賴正琳／綜合報導
本片集結方英桃、陳維俊、紅桃等知名演員，並由韓國CJ娛樂投資製作，導演黃鎮城從故事開發、前期製作到後製，花了3年時間，片中最重要的兩個場景男女主角宿舍的社區與女主角工作的按摩院，所有場景都是攝影棚內實景打造，比真實場景更具美學設計。
本片關於富家少爺阿當愛上在按摩院工作的阿梅，兩人展開曲折離奇的浪漫愛情故事。此外擔任關鍵角色的越南裔好萊塢女星紅桃，曾在獲艾美獎肯定的影集《怒嗆人生》中扮演黃艾莉的母親，在國際上有一定知名度。
《再愛一次》在越南上映後霸榜蟬聯4週票房冠軍，不但創下破7億台幣的票房紀錄、超過700萬的觀影人次，更超越過去所有好萊塢強片，勇奪越南影史票房冠軍。電影成績如此成功，導演黃鎮城也向台灣觀眾喊話：「我希望觀眾可以感受到語言隔閡以外的深刻情感，透過觀賞《再愛一次》獲得歡笑與感動後勇敢追愛。」