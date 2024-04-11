韓韶禧分手柳俊烈收「超暖心紙條」！罕曝心聲：努力修正想法
韓國女星韓韶禧上個月認愛柳俊烈，遭到對方舊愛惠利調侃「真有趣」，隔空引發戰火，3角習題佔據新聞版面，被貼上「換乘戀愛」的標籤，不少影迷紛紛脫粉，最終愛恨分明的韓韶禧，埋怨男友始終保持沉默，忍痛決定分手，終結這段短命戀。她沉寂一陣子後再度現身社群平台，曬出粉絲暖心鼓勵她的紙條，罕見吐露心聲，表示自己正在努力修正想法。
記者江芷稜／綜合報導
天蠍座的韓韶禧個性鮮明，在惠利公開道歉後，依舊得理不饒人，強調自己沒有插足他人戀情，多次公開發文槓上惠利，行為相當失控，讓經紀公司為澄清疲於奔命，也丟了多個廣告代言，她強調明星是眾人擁戴而成的行業，不願保持沉默掩蓋真相，讓自己珍惜的粉絲失望，就是想爭個清白。
最後這段短命戀宣告終結，韓韶禧調適好心情，只在IG分享廣告拍攝等工作美照，試圖挽回粉絲好感，她也公開了一張粉絲送的應援小紙條，對方詢問她是否是韓韶禧本人，想要關心偶像近況，上面寫著「最近過得平靜些了嗎？怕打擾妳休息，沒有上前搭話，我很喜歡妳」。
韓韶禧在IG主動回應粉絲的關心，親筆回覆「謝謝妳認出我。最近正在努力修正想法，托妳的福，今天又獲得動力了，謝謝」，親切互動讓人覺得溫暖。不少粉絲湧入留言區為她加油打氣，強調「不管妳做什麼選擇，我們都支持，一定會順利的！」、「我至今不懂姐姐哪裡有做錯」、「比櫻花還美的韶禧」，展現對她的支持。
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