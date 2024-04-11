統神遭苗博雅上課「火速改口道歉」！他曝急轉彎關鍵：其實很聰明
知名實況主「統神」（張嘉航）近日因評論藝人黃子佼不雅片風波遭到炎上，他起初相當堅持自己的看法，強調絕對不會道歉，甚至回嗆酸民及民進黨發言人吳崢，沒想到10日晚間被台北市議員苗博雅「上課」35分鐘後，凌晨就態度180度大轉彎誠懇道歉，風向變化速度之快，讓TVBS知名主持人謝曜州忍不住佩服直呼「統神真聰明」。
記者賴禹妡／綜合報導
統神凌晨發文道歉後，謝曜州於清晨發文寫下「統神真聰明，用阿苗當下台階」，對此不少網友紛紛表示「苗博士救援王」、「終究得為米折腰」、「統神在設停損點吧」。謝曜州稍晚也在留言區強調「各位我沒有酸啊，真心佩服」，有人認同直呼「他真的聰明，找人挑戰，至少有聲量」。
事實上，統神在評論黃子佼事件遭到炎上後，屢次堅稱不會改變自己的看法，甚至強調絕對不會道歉。沒想到，他10日晚間Call in苗博雅直播間，遭到苗博雅條列式「狠狠上課」35分鐘。
苗博雅整理相關法規資料，一一向統神解釋他的疑問，勸統神講錯話就要虛心認錯道歉，同時建議統神往後要談論跨領域的事情前要多想一想。對此，統神於11日凌晨在臉書發文誠懇道歉，認了是自己無知，「以後也會多看、多聽，確認事實的情況才發表評論」，態度180度大轉彎。