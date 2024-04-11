惡保母虐童、寶林案釀3死　蔣萬安議會專報為逝者默哀

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民進黨市議員陳怡君質詢時表示，北市兒虐案不管是家內、家外逐年增加，可見北市根本不重視，市府只會把責任推給中央，蔣萬安回應說，「我們沒有推卸中央，北市會負起責任，該檢討一定會檢討，會扛起責任。」
國民黨市議員柳采葳質詢時表示，中央護航寶林，質疑北市府反應慢半拍，北市明明3月24日接獲通報後到寶林稽查，比中央還快到現場，質疑北市沒第一時間查扣證據這是為什麼？蔣萬安答覆表示，3月24日接獲通知即刻到現場稽查，當時並不知道個案死亡、當時狀況也沒符合中央制定的食物中毒定義，現場稽查的關鍵是要找出當時食用的同批食餘、食材，但是並未發現，事後看這是台灣罕見的邦克列酸中毒，也是從未發生過的食物中毒案件，但一樣盡力去稽集環境與生物跡證，才會串接起寶林茶室與受害者直接關聯性的證據。
民眾黨市議員林珍羽質詢時表示，凱凱案社工探訪時未發現明顯外傷，詢問未來社工訪視時是否能有醫療專業人員陪同？蔣萬安承諾會回去評估，市府提出的專責醫師制度也落實、三方共訪都是多層把關。
民進黨市議員陳賢蔚質詢時，一開始表示蔣萬安日前在議會市政報告為花蓮地震罹難者默哀，能否為凱凱案、寶林案的逝者默哀，展現為結構失靈改善的決心，蔣萬安隨後率局處首長默哀一分鐘。
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