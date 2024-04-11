馬習二會落幕　外交部呼籲北京：重視台灣主流民意

前總統馬英九與中國國家主席習近平10日北京人民大會堂會面，對此，外交部表示，台灣民眾真正關切和在意的，是中國近年來持續升高對台軍事恫嚇、外交打壓、經濟脅迫，並以法律戰和認知作戰等手段，不斷片面改變台海現狀的惡劣行徑，而不是無法代表台灣主流民意的任何論述與主張。外交部呼籲北京當局應該正視台灣主流民意及正面回應國際社會的關切和期待，採取具體行動維持台海和平穩定及促進兩岸關係良性發展。
記者邱新博／台北報導
外交部今天舉行新聞例會，發言人劉永健表示，外交部注意到10日馬英九前總統在北京與中共領導人習近平會晤一事。而台灣民眾真正關切和在意的，是中國近年來持續升高對台軍事恫嚇、外交打壓、經濟脅迫，並以法律戰和認知作戰等手段，不斷片面改變台海現狀的惡劣行徑，而不是無法代表台灣主流民意的任何論述與主張。
劉永健說，北京當局藉著此次會晤大肆宣傳其對台主張，無法掩蓋中國企圖以所謂「九二共識」體現「一中原則」和消滅我國主權的野心。如果中國真心要對台灣展現善意，就應該立即停止對台灣的各項脅迫行徑，正視台灣的主流民意，並在對等的前提下，與台灣民選政府重啟對話，化解分歧及解決問題。
劉永健表示，正當全球聚焦關心台海的和平穩定以及美日峰會和美日菲峰會的同時，外交部再次呼籲北京當局應該正視台灣主流民意及正面回應國際社會的關切和期待，採取具體行動維持台海和平穩定及促進兩岸關係良性發展。
劉永健指出，今年適逢美國「台灣關係法」立法45週年，近年來台灣和美國等理念相近國家共同努力維持台海和平的現狀，我國未來會繼續和美國等理念相近國家攜手合作，共同維護此一得來不易的成果，繼續守護區域和平穩定。