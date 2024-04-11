馬英九返台！藍委獻花舉國旗接機 喊「有九二共識就能繼續對話」
前總統馬英九今（11）日結束訪中行，於上午率團返台，現場多位藍委現身接機，馬英九受訪時說，這次訪中行希望台灣年輕人拋開意識形態，認識到台灣與大陸歷史文化連結，不是政治切得開的，喊「我們都是炎黃子孫，同屬中華民國、同屬中華民族」、「只要有共同的政治基礎九二共識，兩岸就可以繼續對話」。
記者林怡昕／台北報導
馬英九在結束完昨天的「馬習二會」後，於今天早上返台，國民黨立委翁曉玲、賴士葆、羅智強、羅廷瑋、涂權吉，以及國民黨副秘書長黃健庭手舉中華民國國旗，親赴桃機接機，翁曉玲還準備花束要獻花。
馬英九受訪時說，這次訪問大陸11天，讓台灣年輕人深刻了解中華歷史文化，即使和大陸政治制度不同，生活觀、價值觀不一樣，「但我們都是炎黃子孫，同屬中華民國、同屬中華民族」，這是這次最重要的收穫。
馬英九希望，台灣年輕人拋開意識形態，認識到台灣與大陸歷史文化連結，不是政治切得開的，更重要的是，兩岸的中國人可以用和平方式解決爭端，只要有共同的政治基礎「九二共識」，兩岸就可以繼續對話。
馬英九續指，昨天跟習近平會面，他認真聽取台灣年輕人意見，誠懇一一回覆，表態共創兩岸福祉的決心，對於兩岸交流是很正面的事情，習近平也表達對於花蓮強震哀悼，未來會持續推動兩岸青年交流，讓台灣更平安幸福。