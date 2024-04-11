高雄民生醫院開錯刀！主治醫師未按SOP出包　議員林智鴻痛批太扯

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據了解，當時1名年長黃姓男病患因低血壓住院，與另一名張姓男病患住同間病房，4日當天張男要做胸腔引流手術，沒想到工友卻將黃男送入開刀房，護理師要給藥時才發現黃男不在病床上，想制止胸腔外科醫師，但手術已經完成。對此，高雄市立民生醫院副院長張科表示，當時正好是白班與夜班交接時候，而主治醫師未按照SOP，由開刀房護理師打電話給護理站護理師後，進行病患傳送，他強調，主治醫師跳過這個流程，直接打電話到護理站，應該負起最大責任，導致開刀房、病房、工友作業發生一連串疏失。
而病患被推走之後，包括傳送人員、病房護理師、手術室護理師、麻醉科醫師等，都未進行病患辨識及確認，才導致錯誤發生，張科表示，病患辨識最基本的就是看手圈、或是跟病患本人或家屬確認，而受害病人黃男是低收入戶、沒有家屬，又因中風無法說法表達，才無法進一步口頭確認。之後主治醫師動刀後驚覺不對，發現送錯人，護理人員才緊急通報，院方也立即通報衛生局。
副院長張科指出，目前開錯刀的病患黃男，身體狀況穩定，院方也聘請一名看護來照顧他。院方事後召開病人安全會議，決議主治醫師記過2次，傳送人員、病房護理師、手術室護理師、麻醉科醫師4人記過1次，相關督導主管責任，會再開會討論處置方式。市議員林智鴻表示，會要求衛生局依違反醫療法，開出5至50萬元罰鍰，針對醫院與相關人員，也應該以醫師法移付懲戒，行政管理疏失之責也要連坐處分。
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