高雄民生醫院開錯刀開罰50萬元 主刀醫師記大過、院長拔官
高雄市立民生醫院爆發重大醫療疏失，搞錯病患、開錯刀，錯將低血壓病患送入手術房執行胸腔引流手術，直到手術結束後，才發現病患姓黃、不姓張，衛生局今（11）日開罰醫院50萬元罰鍰，並對5名經手醫護人員各記過1次，其中主刀醫師記大過並移付懲戒，同時免除顏家祺院長職務。
社會組／綜合報導
民生醫院證實醫療疏失，高雄市衛生局今依醫療法第108條第1款規定「醫療機構屬醫療業務管理之明顯疏失，致造成病患傷亡者」，處以最高50萬元罰鍰，並責請院方依醫療事故預防及爭議處理法第34條「醫療機構應就重大醫療事故，分析其根本原因、提出改善方案，並通報主管機關」。
衛生局為釐清醫療流程疏失，依法懲戒主刀醫師大過1次，並依醫師法第25條規定移付懲戒；其他4名麻醉醫師、開刀房護理師、病房護理師及運送工友則因未依規定落實病人辨識，均記過1次。
另針對內控管理疏失，也已完成議處程序，處分醫療副院長、外科部主任及護理部主任記申誡1次；開刀房主任、開刀房護理長、病房護理長記申誡2次，即日起由陳志豪醫師代理開刀房主任，並全力整頓落實病安內控機制，同時免除原院長顏家祺管理職務，免兼院長，並改由市立醫院管理中心執行長林盟喬醫師代理院長整頓調查。