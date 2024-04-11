債券ETF受益人創新高破150萬人 長天期債兼具息收及價差最受青睞
ETF受到不少投資人追捧，其中，債券ETF受益人數持續創新高，根據台灣集中保管結算所公布最新ETF受益人數統計數據，截至4/3為止，債券ETF受益人數已突破150萬人，今（2024）年來就增加超過40萬人。其中又以群益ESG投等債20+（00937B）最受青睞，今年以來就增加12萬人，整體受益人數來到23萬人。
記者魏妤庭／台北報導
根據台灣集中保管結算所公布最新ETF受益人數統計數據，截至4/3為止，88檔債券ETF受益人數合計超過152萬人，今年以來增加受益人數40萬人。而受益人數增加前10大債券ETF，包含群益ESG投等債20+（00937B）、國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）、國泰10Y+金融債（00933B）、元大投資級公司債（00720B）、永豐20年美公債（00857B）、中信美國公債20年（00795B）、元大AAA至A公司債（00751B）、國泰投資級公司債（00725B）、群益25年美債（00764B）。
其中，又以群益ESG投等債20+（00937B）今年來增加受益人數最多，超過12萬人，最新受益人數來到23萬人。元大美債20年（00679B）雖今年來增加受益人數僅6萬多人，但最新受益人數來到30萬人。
財富管理專家表示，債券ETF今年來無論是規模或受益人數也都有顯著增長，雖然市場持續調整聯準會降息時間點的預期，但在年內啟動降息可能性高的大前提下，仍有不少投資人選擇提前以債券ETF卡位後續債市行情，當中又以未來降息受惠程度相對高的長天期債ETF最受青睞。
群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，在降息預期下，債市投資價值突顯，其中，長天期債可望兼享息收與價差，而ESG長天期BBB級公司債ETF更是集穩健收益與潛在資本利得契機優勢於一體，主要是因為BBB級債在投資等級債中收益水準更為突出，重視ESG的發債企業也可望有更穩健的營運表現，而長天期債在未來利率政策轉折下受惠程度高，投資人不妨善用相關ETF來建立部位、參與行情。
※【NOWnews 今日新聞
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