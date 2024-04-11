PLG／領航猿盧峻翔奪3月MVP！生涯4度獲選 與林書豪並列史上最多
P. LEAGUE+今（11）日公佈2023-24球季Porsche 03月最有價值球員，桃園璞園領航猿的盧峻翔持續攻擊絕好調，3月平均19.11分、2.22抄截均排在非外籍球員第1，幫助領航猿戰績大進補03月拿下8勝1敗、戰績直升第2並且衝擊例行賽龍頭席位。這是盧峻翔生涯第2次蟬連單月最有價值球員，生涯總計4次單月最有價值球員也和新北國王的林書豪並列聯盟史上最多單月最有價值球員的殊榮。
記者路皓惟/綜合報導
本季再次蟬連單月最有價值球員，盧峻翔靠的是穩定的得分火力輸出；與開季進攻當機相比，盧峻翔的「69步槍」從02月開始調整好準星，至03月結束連續12場得分來到雙位數，而領航猿在03月出賽9場為各隊之冠，盧峻翔場場先發的情況下二分球命中率依舊維持夠水準的44.7%。
其中在3月24日領航猿與臺北富邦勇士的比賽盧峻翔火力全開，單場攻下40分除了是個人生涯新高之外，也是繼新北國王的林書豪之後，第2位非外籍球員單場得分突破40分的球員，同時也是聯盟史上最年輕非外籍球員單場得分超過40分的球員（26Y8M）。
盧峻翔出色的表現，除了幫助領航猿03月拉出一波6連勝（截至4月11日則是8連勝中），也讓他在3月最有價值球員投票中，26張選票（包含2張球迷選票）裡獲得17張第1名的5分、以總分110分第4度獲選單月最有價值球員。
3月最有價值球員前3名得分如下：
盧峻翔 (領航猿) 110分
沃許本 (領航猿) 88分
布依德 (夢想家) 16分
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