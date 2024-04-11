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福建立法「婦女可查配偶財產」！網酸：何不乾脆去查開房紀錄

▲中國福建省人大常委會會議近日表決通過《福建省婦女權益保障條例》，未來婦女將可持身分證明文件，查詢配偶財產狀況，引發性別不平等之爭議。示意圖。（示意圖／Pixabay）
▲中國福建省人大常委會會議近日表決通過《福建省婦女權益保障條例》，未來婦女將可持身分證明文件，查詢配偶財產狀況，引發性別不平等之爭議。示意圖。（示意圖／Pixabay）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國福建省人大常委會會議，近日表決通過《福建省婦女權益保障條例》，將於今年6月1日起施行，內容明確規定，婦女持身分證、戶口本和結婚證書等證明夫妻關係的有效證件，便可依法向房地產行政管理、車輛管理等單位，申請查詢配偶的財產狀況，有關單位應受理並出具相應書面資料。消息一出，不少中國民眾都在網路上吶喊：「那男人也可以查對方的嗎？」

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根據《澎湃新聞》報導，該地方立法賦予婦女「單方調證權」，只要她們手持有效證件，就可以依法向有關單位查詢配偶的財產狀況，而對方有受理申請、出具書面資料的義務，將程序、條件、職責等統統擺在桌面上，比起先前法律抽象規定當事人的調查權，更加具體而明確，既擠壓了有關部門「拒人於千里之外」的操作空間，也讓法律規定的當事人調證權「落地有聲」。

報導指出，當局認為，此法體現中國《民法》、《婦女權益保障法》的立法精神，即夫妻應當互相忠實、互相尊重、互相關愛，國家保障婦女享有與男子平等的財產權利，在夫妻共同財產、家庭共有財產關係中，不得侵害婦女依法享有的權益等等。若一方財產不透明，不僅違背忠實義務，更侵犯了另一方的共同財產權益。

報導並強調，這部地方立法是《福建省婦女權益保障條例》，只單維度規定了女性的調查配偶財產權，然而，基於《憲法》、《民法典》的男女平等原則，男性也應被賦予同樣的調證權，讓夫妻共同財產都處於透明狀態，以便更好維護婚姻家庭關係，而這也是未來立法的方向，希望「她權利」只是一個開始，男方的調證權也盡快落地，從地方立法上升為全國立法。

許多中國網友紛紛表達不滿，在留言區打下：「應該是可以互查，不是單方面查」、「開誠佈公是兩夫妻的底線。不應是一方的特權」、「果然結婚率還是太高了嗎」、「老婆常開玩笑說『你的是我的，我的也是我的』，沒想到成真了。」

不過也有不少人吐槽反對聲浪，直言：「評論區某些男權別裝外賓了，這規定的起因可不就是某些男的故意隱瞞轉移財產，此類事件多到都不是新聞了」、「估計是被騙的女性比男性多太多了」。還有人打趣的說：「我們想查詢官員的財產狀況」、「我個人覺得直接查開房紀錄比較實在」。

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