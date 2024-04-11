捐就任立法院長所得賑災花蓮！韓國瑜曬收據　金額曝光了

幫統神「上課」博大片好評　苗博雅：有正常觀念的人就知道嚴重性

▲台北市議員苗博雅昨（10）晚直播時，「亞洲統神」張嘉航Call in想辯解，卻被苗博雅「逐字稿」慘電，眾人形容直播成為「大型超渡現場」。（圖／翻攝自苗博雅YT）
▲台北市議員苗博雅昨（10）晚直播時，「亞洲統神」張嘉航Call in想辯解，卻被苗博雅「逐字稿」慘電，眾人形容直播成為「大型超渡現場」。（圖／翻攝自苗博雅YT）

記者陳宜加／台北報導

台北市議員苗博雅昨（10）日晚間在直播節目中首度開放聽眾call in，沒想到第一通就接起「統神」電話，針對近期黃子佼性侵未成年少女爭議、兒少性剝削議題，花了整整35分鐘幫他「上課」，博得網路大片好評。對此，苗博雅今日受訪時表示，許多公眾人物都擁有大批粉絲，希望以身作則做好正確宣導，昨晚的最大收獲是如果網友因為看了直播而改正錯誤觀念，對她是最大鼓勵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日「統神」張嘉航評論藝人黃子佼性侵爭議時，認為「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年啊」等語，慘遭網友炎上，他也跟民進黨發言人吳崢唇槍舌戰，直至昨晚才在苗博雅的「教育」下道歉，並在臉書貼出307字的正式道歉文。

苗博雅「教育」統神一事在網路上引發熱議，多數網友認為，苗博雅成功讓統神翻轉錯誤觀念，甚至願意公開道歉，「非常強大」，在網路上博得大片好評。

對此，苗博雅今日受訪時表示，她固定於每週三在臉書開直播，昨日是第35集，也是首度嘗試對外開放聽眾call in，並沒有針對任何人，意外接到統神來電也不排斥，儘管他有個人意見，但自己還是希望傳遞正確資訊讓更多人了解。

苗博雅說，兒少性剝削議題，進而非法偷拍、外流網站問題，希望社會大眾都能知道，這讓受害者造成很大傷害，呼籲不要加入會員、外流偷拍影片，她強調，沒有需求就不會有商機，針對「創意私房」爭議，該網站擁有5000多名花費上萬元註冊的高級會員，重申「加入等於資助」，提醒任何人瀏覽非法偷拍網站，不應以為「看了影片有什麼了不起？」不自覺讓自己成了共犯結構之一。

苗博雅指出，希望大家可以仔細看昨晚直播內容，前半段節目中她連線專訪相關案件揭弊記者，討論調查過程中發現非法網站的運作方式，「只要有正常是非道德觀念的人，都會知道嚴重性。」

苗博雅說，諸如統神等多數公眾人物，在網路上都有有很多粉絲，其中不乏大批年輕人，希望都願意站出來宣導正確觀念。如果要說昨晚事件的最大收獲，她認為，若有人因為看了直播而改正錯誤觀念，就是最大鼓勵。

苗博雅最後重申，沒有買賣就沒有傷害，呼籲大眾不要消費、下載、觀看非法影片，任何人有個人想法予以尊重，但文明社會不應該有非法侵害兒少權益的現象。

「想X未成年」炎上！被「上課」才道歉　議員讚：苗博雅超渡統神

孟耿如稱黃子佼不知未成年片來源　苗博雅打臉：常識！購買都違法

台智光案疑雲多？苗博雅：郝市府簽25年賣身契、保證營收100億元

深坑大火臭！蔣萬安稱污染物數值符合標準　苗博雅問有沒有測這項

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞