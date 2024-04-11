幫統神「上課」博大片好評　苗博雅：有正常觀念的人就知道嚴重性

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苗博雅「教育」統神一事在網路上引發熱議，多數網友認為，苗博雅成功讓統神翻轉錯誤觀念，甚至願意公開道歉，「非常強大」，在網路上博得大片好評。
對此，苗博雅今日受訪時表示，她固定於每週三在臉書開直播，昨日是第35集，也是首度嘗試對外開放聽眾call in，並沒有針對任何人，意外接到統神來電也不排斥，儘管他有個人意見，但自己還是希望傳遞正確資訊讓更多人了解。
苗博雅說，兒少性剝削議題，進而非法偷拍、外流網站問題，希望社會大眾都能知道，這讓受害者造成很大傷害，呼籲不要加入會員、外流偷拍影片，她強調，沒有需求就不會有商機，針對「創意私房」爭議，該網站擁有5000多名花費上萬元註冊的高級會員，重申「加入等於資助」，提醒任何人瀏覽非法偷拍網站，不應以為「看了影片有什麼了不起？」不自覺讓自己成了共犯結構之一。
苗博雅指出，希望大家可以仔細看昨晚直播內容，前半段節目中她連線專訪相關案件揭弊記者，討論調查過程中發現非法網站的運作方式，「只要有正常是非道德觀念的人，都會知道嚴重性。」
苗博雅說，諸如統神等多數公眾人物，在網路上都有有很多粉絲，其中不乏大批年輕人，希望都願意站出來宣導正確觀念。如果要說昨晚事件的最大收獲，她認為，若有人因為看了直播而改正錯誤觀念，就是最大鼓勵。
苗博雅最後重申，沒有買賣就沒有傷害，呼籲大眾不要消費、下載、觀看非法影片，任何人有個人想法予以尊重，但文明社會不應該有非法侵害兒少權益的現象。