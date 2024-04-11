花蓮強震661校受災！災損金額逾24億元　花蓮女中、東華大學最慘

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林明裕昨天表示，東華大學校舍受損嚴重，最新報來的災損金額為19億2280萬元，花蓮女中達2.2億元，各縣市學校災損數據會在下午5點前，進行最後收網。
教育部今天表示，截至4月10日，各受災學校（館所）共計661校，初估金額計新台幣24億3,613萬餘元，其中以花蓮縣102校、災損21億4,137萬餘元為最高，其次是台中市46校、災損3,334萬餘元，再來是台北市60校、災損2,643萬餘元。
若以個別學校來看，則以國立東華大學災損19億2,200萬餘元最嚴重，災損狀況包括實驗室火災、儀器及校舍毀損；花蓮縣花蓮女中綜合大樓整棟主體傾斜，有倒塌之虞，以及多棟校舍受損，災損2.2億餘元次之；花蓮縣美崙國中校舍牆面多處出現裂縫、活動中心天花板掉落等，災損達2,854萬元居第3。
教育部表示，考量師生教學與學習環境安全，將依學校受損情形與急迫性，協助調度安置與規劃修繕整建計畫，並透過災損復原重建經費挹注，協助學校重建工作，確保與維護師生受教與工作權益。
教育部提到，東華大學的部分，已請學校就受損情形依急迫性先行調度安置及規劃修繕整建計畫，並在昨天邀集專家學者到校會勘，瞭解修繕規劃，後續並協助爭取改建經費補助；花蓮女中已協助學校財產報廢申請，預計先行核定拆除經費約461萬元，縣政府預定4月15日開始協助拆除，已建置甲種圍籬。
教育部指出，除花蓮女中災損重建需2.2億元外，尚有國立高中職39校，災損復建經費約需7,514萬，刻正逐校現勘中；並已核定花蓮縣、台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、南投縣、雲林縣、嘉義縣等10縣市國民中小校園搶險搶修及復原經費計6,200萬元，補助5,580萬元。
教育部說，前揭經費如有不足，地方政府可提報行政院公共工程委員會「113年0403地震」專案爭取補助，國教署後續將配合該會採從寬、從速等方式儘速完成審議。
教育部強調，會持續掌握全國各級學校建築物受損情形，並攜手各縣市政府及學校完成復原重建工作，落實校園防災教育，提升學校災害管理量能，以實踐韌性防災校園與扎根防災教育目標。
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