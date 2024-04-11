東華大學遇祝融之災狂燒23小時 災損達19.2億為校園最嚴重
花蓮外海之前發生7.2級強震釀嚴重死傷，此外災情也重創校園，其中國立東華大學理工一館遭受祝融之災狂燒23小時，教育部指出，截至昨日為止，受災學校共計661校，初估金額計24億3613萬餘元。其中東華大學19.2億元為最嚴重，考量師生教學與學習環境安全，教育部依學校受損情形與急迫性，協助調度安置與規劃修繕整建計畫，並透過災損復原重建經費挹注，協助學校重建工作，確保與維護師生受教與工作權益。
記者陳威叡／台北報導
對於強震影響全台661校舍受損，教育部表示，全力協助受災校園進行重建工作，並將持續透過防災教育及演練等工作，強化校園自主防災之能力。
教育部表示，極端天氣事件使災害樣態多樣與複雜，將持續推動以判斷原則取代標準答案之防災教育觀念轉變，並強化校園災害管理評估體系及防災校園核心架構，持續深化各縣市防災教育輔導團與運作組織架構，並透過導入數位防災科技、幼兒、特殊教育、原住民及防災青年等各項議題，提升縣市政府推動防災教育量能。
教育部持續掌握全國各級學校建築物受損情形，並攜手各縣市政府及學校完成復原重建工作，落實校園防災教育，提升學校災害管理量能，以實踐韌性防災校園與扎根防災教育目標。