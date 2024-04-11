北投某托嬰中心爆集體虐待！8童疑遭掌嘴推撞牆 蔣萬安震怒回應
先前，北市爆發1歲男嬰疑遭虐致死，11日上午，台北市長蔣萬安赴北市議會，進行虐兒與食安專案報告，卻有議員踢爆，指北投某托嬰中心爆發集體虐嬰案，經社會局介入調查後，發現有4名教保員涉及施暴，且至少有8名孩童受害。對此，蔣萬安回應表示，4名教保員確實有涉案，已針對此案懲處該托嬰中心停業1年，未來也會增加抽查頻率，案件也將交由司法進行偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，11日北市議員林延鳳指出，北投某托嬰中心有受害家長陳情，表示年僅1歲半的孩子，疑似遭教保員掌嘴、拉扯，甚至拖去撞牆受傷，孩子後續出現半夜莫名哭泣、抗拒上學等狀況，但托嬰中心卻推諉表示是「孩子咬到上嘴唇內側」，但受傷狀況根本不符人體常規，而經查看監視器畫面後，才驚覺孩子遭教保員不當管教，甚至是施虐等，因此驗傷報案提告。
林延鳳表示，該中心負責人一度要施暴者下跪道歉，希望換取被害家屬原諒，還聲稱「鬧大之後，對中心營運影響很大」，而這樣想要私了的行為，反而讓家長更憤怒，而社會局介入調查後，發現有4名教保員涉案，受害者從1位幼兒變成8位幼兒，托嬰中心被社會局開罰60萬元，並勒令停招1年處分，後續將由司法機關依兒少權法論罰。林延鳳指出，此次北投發生托嬰中心集體虐嬰案，應該全面改革評鑑制度，並對孩童身心現況詳加觀察，並查核各中心監視系統。
對此，台北市長蔣萬安回應，針對北投某托嬰中心集體虐嬰案，今年2月、3月間，社會局介入調查後就立即向上回報，蔣萬安表示，對於兒虐案市府相當重視，將會落實抽查機制、增加頻率，而該案事發後，有確認照顧者實際照顧狀況，最後確認4位老師有不當對待狀況，即刻就要求停業1年。
※【NOWnews 今日新聞
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