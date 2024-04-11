中央護航寶林不願查扣食材？蔣萬安證實：的確第一時間不願意

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北市衛生局長陳彥元表示，當下有反應毒素不是地方衛生局驗得出來，希望中央可以把全食材帶回去，事後證明不是地方衛生局，邦克列酸連中央都不一定驗得出來。
柳采葳問，是否中央不願查扣食材，要甩鍋給地方政府？蔣萬安回應指出，的確衛生局有跟他反應中央第一時間不願把食材帶回去檢驗，在徵詢食藥署高層後，他們才願意查扣食材。
柳采葳進一步問，3月27日台北寶林茶室分店也全勒令停業，還接到中央關切電話？「為什麼要做這麼絕」、「不是只有Ａ13一家嗎？」為什麼其他分店也停業，是否有此事？陳彥元表示，每一次要大幅度關店時，都會有討論，為避免波及無辜，不過當時他們討論認為食材有交互使用的可能，所以還是堅持先關店，中央也尊重決定。
柳采葳說，寶林茶室案，民進黨和黨工職、民代質疑台北市慢半拍，但北市明明比中央快到現場。蔣萬安回應說，3月24日一接獲通知就到現場稽查，當時不知道個案死亡，也不符合中央食物中毒定義，現場關鍵是要找出同一批食餘、食材，當時都沒有，事後來看，台灣從未見過邦克列酸，所以3月24日當天，不只是現場稽查，當時盡力採集生物跡證，才串起寶林和受害者直接關聯證據。
民進黨議員林亮君、許淑華詢問中央是否有關切護航寶林？陳彥元澄清說，他剛剛字眼沒用關切、沒有用「護航」的字眼，每一次關店的事都會討論執法的適切性，每一次都會有這樣的情況。
蔣萬安說，27號確實中央有來詢問為何全面停業、確實有討論停業標準。議員追問中央有說不要讓寶林停業嗎？陳彥元說，沒有。
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