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中央護航寶林不願查扣食材？蔣萬安證實：的確第一時間不願意

▲北市議員柳采葳爆料北市下令台北寶林分店勒令停業時，中央曾致電北市府關切。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.11）
▲北市議員柳采葳爆料北市下令台北寶林分店勒令停業時，中央曾致電北市府關切。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.11）

記者呂炯昌／台北報導

台北市長蔣萬安今（11）日就惡保母虐童案、寶林食安事件赴市議會進行專案報告。國民黨市議員柳采葳質詢時指出，3月26日已知有4案例，衛福部卻不願查扣食材？蔣萬安證實，「第一時間，他們是不願意」；柳采葳也爆料北市下令台北寶林分店勒令停業時還接到中央關切電話，蔣萬安也證實此事。

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柳采葳質詢指出，北市3月24日接獲通知立刻稽查並疑似食品中毒案、採集現場生物環境跡證，3月25日再度稽查，3月26日已知案例4案，北市下令A13寶林茶室勒令停業，3月26日北市三度主動稽查，中央衛福部到了第三天才首度參與稽查，並查扣食材，但據她了解，當時衛福部不願查扣食材？

北市衛生局長陳彥元表示，當下有反應毒素不是地方衛生局驗得出來，希望中央可以把全食材帶回去，事後證明不是地方衛生局，邦克列酸連中央都不一定驗得出來。

柳采葳問，是否中央不願查扣食材，要甩鍋給地方政府？蔣萬安回應指出，的確衛生局有跟他反應中央第一時間不願把食材帶回去檢驗，在徵詢食藥署高層後，他們才願意查扣食材。

柳采葳進一步問，3月27日台北寶林茶室分店也全勒令停業，還接到中央關切電話？「為什麼要做這麼絕」、「不是只有Ａ13一家嗎？」為什麼其他分店也停業，是否有此事？陳彥元表示，每一次要大幅度關店時，都會有討論，為避免波及無辜，不過當時他們討論認為食材有交互使用的可能，所以還是堅持先關店，中央也尊重決定。

柳采葳說，寶林茶室案，民進黨和黨工職、民代質疑台北市慢半拍，但北市明明比中央快到現場。蔣萬安回應說，3月24日一接獲通知就到現場稽查，當時不知道個案死亡，也不符合中央食物中毒定義，現場關鍵是要找出同一批食餘、食材，當時都沒有，事後來看，台灣從未見過邦克列酸，所以3月24日當天，不只是現場稽查，當時盡力採集生物跡證，才串起寶林和受害者直接關聯證據。

民進黨議員林亮君、許淑華詢問中央是否有關切護航寶林？陳彥元澄清說，他剛剛字眼沒用關切、沒有用「護航」的字眼，每一次關店的事都會討論執法的適切性，每一次都會有這樣的情況。

蔣萬安說，27號確實中央有來詢問為何全面停業、確實有討論停業標準。議員追問中央有說不要讓寶林停業嗎？陳彥元說，沒有。


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