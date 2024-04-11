全家飯糰見詭異蠕動！顧客細看「爬出巨大活蛆」：再賠一個誰敢吃
近期食安危機連環爆，讓不少外食民眾相當憂心，沒想到一波未平一波又起！今（11）日超商飯糰也傳出蟲蟲危機，有民眾購買全家金飯糰後，拆封意外發現海苔內的白飯有不明蠕動物，定睛細看竟然爬出整條活力滿滿的蛆，讓他警示喊話「大家要吃之前一定先看一下」，後續廠商表示會賠償一個全新飯糰，當事者傻眼氣喊「請問誰敢吃」。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據網友於爆料公社貼文表示，自己在4月9日到全家便利商店購買金飯糰，拆封時不小心弄破海苔，下一秒竟從白飯中看到細小的蛆爬出，他趕緊將飯糰挖開一角，又從飯糰中發現整條更巨大的活蛆，讓他傻眼提醒網友：「以後吃飯糰一定要先看一下，不要拿著就吃」。
他也分享投訴給廠商後，對方僅回應會再賠一個全新的飯糰，讓他氣喊「請問誰敢吃」。
活蛆爬出飯糰的畫面，讓不少人驚喊：「工廠部分該查查了吧」、「怎麼辦？我常常吃，不知道吃了多少？啊唷喂呀」；但也有人質疑「長成蛆要多久，這點讓我覺得奇怪？」、「要看購買發票日期才準」。對此，《NOWnews》記者實際詢問全家業者，截至13:37分尚未獲得回應。
近期食安問題頻傳，先有寶林茶室食物中毒案，接著初瓦、嚮辣捷運西門店4月2日至4月6日疑似感染諾羅病毒事件，王品集團今（11）日也再度發出聲明，除了向消費者表達歉意，也公布已擬出3個關懷方案，包括餐費全額退費、醫療給付及消費者慰問金。4月8日有民眾吃了「八方雲集」北投公館店的玉米濃湯和鍋貼後，出現嘔吐和腹瀉等症狀就醫治療，目前衛生當局正在釐清餐點製作過程及相關的採檢作業，尚未得到確切結果。