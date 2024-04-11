統神未成年失言！家長毛骨悚然　楊聰財：8策略小孩不被網紅帶壞

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根據金車基金會去年11月公布的「青少年媒體素養調查」，顯示少年最常接觸的資訊平台首推YouTube（80.2%），其次是電視（65.7%）、抖音（50.7%）、Instagram（48.8%）、臉書（47.9%）。在信任度部分，70.2%青少年認為收視率高、發行量大的媒體，內容品質最好；68.2%認為知名度高、訂閱數多的網紅，內容相對可信。
近期YouTuber、網紅脫序事件愈來愈多，從Joeman吸大麻、超哥爆打Toyz，再到統神失言等，家長要如何避免這些脫序言行對孩子造成影響？楊聰財提醒，陪伴小孩觀看網紅世代的內容時，家長可以採取以下幾個策略來拿捏分寸，確保兒童不會因模仿不當的行為或言論而走偏：
1. 選擇合適的內容：先行檢視和篩選內容，確保所觀看的節目、影片適合兒童年齡，並且符合家庭的價值觀。
2. 共同觀看與討論：陪伴孩子一同觀看，這樣一來可以即時解釋影片中的不當行為或語言，並指導孩子正確的觀念。
3. 設定觀看限制：為孩子觀看的內容和時間設定限制，避免過度沉浸或接觸到不適宜的內容。
4. 教育辨識能力：教育孩子如何辨識影片中的廣告和贊助內容，以及如何識別現實與網路世界的差異。
5. 鼓勵批判性思考：引導孩子發展批判性思考的能力，讓他們學會質疑和分析網路上的信息。
6. 強調網絡禮儀與安全：教育孩子有關網絡禮儀、隱私保護和網路安全的知識，幫助他們建立健康的網路使用習慣。
7. 提供替代活動：鼓勵孩子參與其他非螢幕活動，如運動、閱讀或戶外探索，以豐富他們的興趣和經驗。
8. 身教重於言教：家長自己也應該作為孩子的榜樣，謹慎選擇自己觀看的內容，展現出健康的網絡使用行為。
楊聰財表示，透過以上策略，家長不僅能幫助孩子避免接觸不適宜的內容，還能教導他們如何安全、負責任地使用網絡，培養良好的判斷力和行為模式。
「亞洲統神」張嘉航小檔案
生日：1988年9月12日
職業：台灣遊戲實況主、電競戰隊「地獄豬」創辦人暨選手
家庭成員：哥哥是實況主「國動」張葦航，2015年和經紀人「003」結婚，育有3子。
爭議事件：
2015年，轉播賽事對中國隊伍M3出言不遜，遭禁整季轉播資格。
2021年，統神與Toyz工商發生衝突，稱為「椅子哥事件」。
2024年，統神評論黃子佼K小姐事件稱沒那麼嚴重，說「我也想X未成年！」