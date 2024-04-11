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統神未成年失言！家長毛骨悚然　楊聰財：8策略小孩不被網紅帶壞

▲統神「未成年」脫序言論讓一票家長深感毛骨悚然，怕孩子跟著網紅學壞。精神科醫師楊聰財分享8教養策略，讓孩子不會被網紅帶壞。（圖／翻攝自統神臉書）
▲統神「未成年」脫序言論讓一票家長深感毛骨悚然，怕孩子跟著網紅學壞。精神科醫師楊聰財分享8教養策略，讓孩子不會被網紅帶壞。（圖／翻攝自統神臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

35歲的知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航，因評論藝人黃子佼持有未成年不雅片沒那麼嚴重，還說「我也想X未成年」，脫序言論遭痛批「毛骨悚然」。據統計，8成青少年愛看YouTube，且近7成認為知名度高、訂閱數多的網紅內容相對可信，在此網紅世代下，要如何減少網紅對孩子的負面影響？精神科醫師楊聰財和《NOWnews今日新聞》分享8教養策略，讓孩子不會被網紅帶壞。

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近7成孩子認為知名網紅內容可信　醫師分享網紅世代下的8教養策略

根據金車基金會去年11月公布的「青少年媒體素養調查」，顯示少年最常接觸的資訊平台首推YouTube（80.2%），其次是電視（65.7%）、抖音（50.7%）、Instagram（48.8%）、臉書（47.9%）。在信任度部分，70.2%青少年認為收視率高、發行量大的媒體，內容品質最好；68.2%認為知名度高、訂閱數多的網紅，內容相對可信。

▲調查發現，8成青少年愛看YouTube，且近7成認為知名度高、訂閱數多的網紅內容相對可性。（圖／取自Pexels）
▲調查發現，8成青少年愛看YouTube，且近7成認為知名度高、訂閱數多的網紅內容相對可信。（圖／取自Pexels）
近期YouTuber、網紅脫序事件愈來愈多，從Joeman吸大麻、超哥爆打Toyz，再到統神失言等，家長要如何避免這些脫序言行對孩子造成影響？楊聰財提醒，陪伴小孩觀看網紅世代的內容時，家長可以採取以下幾個策略來拿捏分寸，確保兒童不會因模仿不當的行為或言論而走偏：

1.    選擇合適的內容：先行檢視和篩選內容，確保所觀看的節目、影片適合兒童年齡，並且符合家庭的價值觀。

2.    共同觀看與討論：陪伴孩子一同觀看，這樣一來可以即時解釋影片中的不當行為或語言，並指導孩子正確的觀念。

3.    設定觀看限制：為孩子觀看的內容和時間設定限制，避免過度沉浸或接觸到不適宜的內容。

4.    教育辨識能力：教育孩子如何辨識影片中的廣告和贊助內容，以及如何識別現實與網路世界的差異。

5.    鼓勵批判性思考：引導孩子發展批判性思考的能力，讓他們學會質疑和分析網路上的信息。

6.    強調網絡禮儀與安全：教育孩子有關網絡禮儀、隱私保護和網路安全的知識，幫助他們建立健康的網路使用習慣。

7.    提供替代活動：鼓勵孩子參與其他非螢幕活動，如運動、閱讀或戶外探索，以豐富他們的興趣和經驗。

8.    身教重於言教：家長自己也應該作為孩子的榜樣，謹慎選擇自己觀看的內容，展現出健康的網絡使用行為。

楊聰財表示，透過以上策略，家長不僅能幫助孩子避免接觸不適宜的內容，還能教導他們如何安全、負責任地使用網絡，培養良好的判斷力和行為模式。

▲「亞洲統神」張嘉航小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲「亞洲統神」張嘉航小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）
「亞洲統神」張嘉航小檔案

生日：1988年9月12日
職業：台灣遊戲實況主、電競戰隊「地獄豬」創辦人暨選手
家庭成員：哥哥是實況主「國動」張葦航，2015年和經紀人「003」結婚，育有3子。

爭議事件：
2015年，轉播賽事對中國隊伍M3出言不遜，遭禁整季轉播資格。
2021年，統神與Toyz工商發生衝突，稱為「椅子哥事件」。
2024年，統神評論黃子佼K小姐事件稱沒那麼嚴重，說「我也想X未成年！」

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