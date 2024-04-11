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才叫外送空投青菜！「天王星公雞」飛下來獲救了　送開心農場安置

▲花蓮3日發生規模7.2強震，天王星大樓因不堪地震威力而倒塌，目前正在進行拆除作業。（圖／記者葉政勳攝）
▲花蓮3日發生規模7.2強震，天王星大樓因不堪地震威力而倒塌，目前正在進行拆除作業。（圖／記者葉政勳攝）

記者賴禹妡／綜合報導

花蓮3日發生規模7.2強震，天王星大樓因不堪地震威力而倒塌，目前正在進行拆除作業。但大樓內部還有多隻寵物受困其中，除了3隻貓咪外，還有頂樓雞群。有網友不捨雞群困在天王星大樓頂部，熱心叫了外送，打算空投青菜餵食，熊貓外送員也使命必達送到天王星大樓指揮所，但最終空投行動失敗；另一方面好消息是，今（11）日早上一隻公雞被拆除聲嚇壞，自行從頂樓飛越至平地，成功獲救後被送往「台開心農場」安置。 

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一名熊貓外送員近日接到一筆訂單，只見顧客購買了小白菜、地瓜葉及氣泡水等品項，要求外送員到全聯取貨，並送到天王星大樓前的指揮所，備註則希望外送員能將食物交給現場記者，希望記者能協助用空拍機「空投食物」給頂樓受困雞群。 

▲天王星大樓預計7日下午恢復拆除作業。（圖／NOWnews攝影中心）
▲天王星大樓拆除作業仍持續進行中。（圖／NOWnews攝影中心）
由於記者無法協助空投物資，這起餵食救援行動最終以失敗收場。不過今日一早，有隻公雞因拆除聲響太大，驚慌失措跳下樓頂，自己飛到平地並被現場人員用網子撈起，飼主得知公雞平安後，感動地向在場護生志工道謝，並表示「這隻雞大難不死」。 

公雞獲救後，目前被安置在花蓮吉安鄉的「台開心農場」，農場願意給公雞一個平安的家園，飼主也同意讓公雞到農場安置，不願意看到雞被人殺掉。對此，不少網友感動直呼「雞都活八天了～應該要留口活路」、「還好不會被吃掉」、「這隻雞要好好栽培耶」。 

▲天王星拆除作業引發住戶與愛貓人士爭論該暫停或是續拆，內政部說明，短期間沒有辦法找到，拆除動作還是要繼續會較恰當。（圖／NOWnews資料照片）
▲天王星大樓受困貓咪「橘子」日前已順利被救出。（圖／NOWnews資料照）
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