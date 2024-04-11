悲劇！印度一家人為了救貓咪接連跳下深井 疑沼氣中毒5死僅1獲救
印度本週二發生一起死亡意外，一戶家庭發現有貓咪掉入一口存放動物糞便的廢棄深井，全家6人接連入井想要救貓，結果卻造成5人喪命，僅有一人倖存。當地警方表示仍在調查案情，初步研判是因為吸入井內廢氣導致死亡。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合印度媒體報導，馬哈拉施特拉邦瓦卡迪村（Vakadi）的一戶農民，週二傍晚發現有貓咪掉入一口廢棄深井，於是一家人陸續入井去救貓，不料自身也成為需要救援的對象，附近民眾聽到呼救聲後趕緊報警，但最終仍卻造成5死悲劇。
當地警察局長賈達夫（Dhananjay Jadhav）表示，這家人為了救貓，先後跳進井內，只有一位在腰間繫著繩子的男子順利獲救。死者分別是65歲的馬尼克（Manik Kale）、53歲的桑迪普（Sandeep Kale）和阿尼爾（Anil Kale）、28歲的巴布盧（Bablu Kale）和36歲的巴巴薩赫布（Babasaheb Gaikwad），獲救的則是35歲的維傑（Vijay Kale）。
據了解，該井存放動物糞便被用作沼氣坑，一家人很可能是因為吸入過多廢氣，導致沼氣中毒在井內呼吸困難。由於整個救援工作花了5個多小時才完成，也有當地民眾質疑速度太慢。無論如何，詳細案情仍待警方調查釐清。