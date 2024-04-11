黃子佼眾叛親離！LuLu挨轟「退回愛馬仕包」　陳明珠忍痛切割恩師

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他與陳明珠的緣分更深，2020年合作金鐘獎時，當時陳明珠沒有經紀約，黃子佼請助理侑侑觀察3個月後，雙方決定正式合作，旗下公司「洒落嚴選行」首闢經紀人事務，簽下第一位藝人。黃子佼表示與陳明珠很有緣分，「她1988年出生，我1988年出道！」陳明珠也稱佼哥是她景仰的前輩，能從旁偷師很有福氣，成為他旗下的藝人，比奪金鐘獎更振奮人心。
不僅如此，黃子佼（佼佼）與好友Lulu、陳大天、洪詩、宇珊、阿達、張文綺及黃豪平等人，成立「黃氏宗親會」群組聯繫感情，平常會分享工作感想，不時約出來聚會，加上他主持節目訪問明星經歷豐富，私下每逢節日都會送禮物給好友，在圈內擁有良好人緣，50大壽宴席上張小燕、Selina、林宥嘉等大牌都現身，對照現今無人聲援的窘境，令人不勝唏噓。
與他關係密切的LuLu、陳明珠，在輿論龐大壓力之下，決定跟恩師心痛切割，陳明珠宣布要終止與黃子佼的經紀合約，坦言前輩這次購買少女不雅片事件「嚴重牴觸我的道德底線」，於公於私都無法再忍受。LuLu得知恩師捲入不法案件，心情相當混亂，坦言「心碎一地」，也強調沒有灰色地帶，「錯就是錯，本該受到嚴厲譴責」。面對外界眾叛親離，唯獨黃子佼的恩師張小燕臉書留言區遭網友砲轟，依舊未發言，不知其真實心態。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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