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黃子佼眾叛親離！LuLu挨轟「退回愛馬仕包」　陳明珠忍痛切割恩師

▲黃子佼（右）曾貼心送愛馬仕柏金包，讓徒弟Lulu開心不已，如今因性騷擾風波，師徒之情不再。（圖／翻攝黃子佼FB）
▲黃子佼（右）曾貼心送愛馬仕柏金包，讓徒弟Lulu開心不已，如今因性騷擾風波，師徒之情不再。（圖／翻攝黃子佼FB）

記者江芷稜／綜合報導

縱橫演藝圈35年的主持人黃子佼，16歲就在前輩張小燕拉拔下出道，展現長才笑擁9座金鐘獎，在娛樂圈人脈廣泛，除了徒弟LuLu（黃路梓茵）、陳明珠以外，還在圈內組了一個黃氏宗親會，他前年風光舉辦50歲大壽宴席，圈內眾星雲集，沒想到隔年就爆發性騷擾風暴，如今圈內好友多數保持沉默，LuLu、陳明珠決定跟恩師切割，黃子佼面臨眾叛親離，前年LuLu奪得金鐘獎獲得黃子佼大手筆送了愛馬仕包，網友也質疑她是否要退回名牌包。

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▲Lulu也開心的要黃子佼兌現「愛馬仕包」的承諾。（圖／三立電視提供）
▲Lulu認黃子佼當師父，兩人曾一起奪得金鐘獎。（圖／三立電視提供）
黃子佼2015年收了Lulu當徒弟，其實是合作時要向來賓介紹對方，一時口誤說了「我帶了我的徒弟」，決定「將錯就錯」成就師徒緣分，他盛讚Lulu相當認真，以前不熟的時候就看到她勤做主持筆記，上面寫得密密麻麻，還研究分析黃子佼主持金馬獎的技巧，讓他非常感動，開始把她當徒弟在教，兩人合作節目《婚禮歌手》奪金鐘獎，黃子佼大方送上二手名牌包，一時蔚為美談。

▲陳明珠（左）宣布與黃子佼終止合約，火速進行切割，「已嚴重牴觸我的道德底線！」（圖／陳明珠FB）
▲陳明珠（左）宣布與黃子佼終止合約，火速進行切割，「已嚴重牴觸我的道德底線！」（圖／陳明珠FB）
他與陳明珠的緣分更深，2020年合作金鐘獎時，當時陳明珠沒有經紀約，黃子佼請助理侑侑觀察3個月後，雙方決定正式合作，旗下公司「洒落嚴選行」首闢經紀人事務，簽下第一位藝人。黃子佼表示與陳明珠很有緣分，「她1988年出生，我1988年出道！」陳明珠也稱佼哥是她景仰的前輩，能從旁偷師很有福氣，成為他旗下的藝人，比奪金鐘獎更振奮人心。

▲黃子佼（左五）在演藝圈組了「黃氏宗親會」，經常一起聚餐。（圖／黃子佼FB）
▲黃子佼（左五）在演藝圈組了「黃氏宗親會」，經常一起聚餐。（圖／黃子佼FB）
不僅如此，黃子佼（佼佼）與好友Lulu、陳大天、洪詩、宇珊、阿達、張文綺及黃豪平等人，成立「黃氏宗親會」群組聯繫感情，平常會分享工作感想，不時約出來聚會，加上他主持節目訪問明星經歷豐富，私下每逢節日都會送禮物給好友，在圈內擁有良好人緣，50大壽宴席上張小燕、Selina、林宥嘉等大牌都現身，對照現今無人聲援的窘境，令人不勝唏噓。

▲黃子佼的恩師張小燕（左）至今尚未發言。（圖／黃子佼FB）
▲黃子佼的恩師張小燕（左）至今尚未發言。（圖／黃子佼FB）
與他關係密切的LuLu、陳明珠，在輿論龐大壓力之下，決定跟恩師心痛切割，陳明珠宣布要終止與黃子佼的經紀合約，坦言前輩這次購買少女不雅片事件「嚴重牴觸我的道德底線」，於公於私都無法再忍受。LuLu得知恩師捲入不法案件，心情相當混亂，坦言「心碎一地」，也強調沒有灰色地帶，「錯就是錯，本該受到嚴厲譴責」。面對外界眾叛親離，唯獨黃子佼的恩師張小燕臉書留言區遭網友砲轟，依舊未發言，不知其真實心態。

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