研華與高通策略合作 攜手發展邊緣AI應用加速嵌入式產業數位轉型
工業電腦廠研華科技昨（10）日在全球最大嵌入式電子與工業電腦應用展Embedded World 2024宣布與高通策略合作，雙方將人工智慧專業知識、高效能運算以及通訊技術整合，為智慧物聯網應用打造專屬解決方案，共創邊緣人工智慧生態系多元應用。
記者魏妤庭／台北報導
研華表示，此次合作中，計畫將高通領先業界的系統單晶片，整合到研華旗下邊緣智能平台相關的產品線，包含AI模組、AI主機板、AI邊緣系統等。2家公司也將共同規劃進入市場的策略合作，以加速嵌入式產業的數位轉型，並致使物聯網領域中的邊緣智能設備，得以持續創新並廣泛拓展。
研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪指出，要在巨量資料且碎片化物聯網產業中，有效佈署人工智慧應用，是件極具挑戰任務，雙方持續攜手合作克服物聯網產業的碎片化挑戰，打造具高度互通性的邊緣人工智慧平台，為邊緣智能應用創造更多可能性。
高通技術公司資深副總裁暨工業和嵌入式物聯網總經理Jeff Torrance表示，結合研華在工業電腦領域的專業知識，將重塑嵌入式系統的未來。此次合作將為AIoT應用開啟全新可能，實現在邊緣無縫整合由AI驅動的解決方案。