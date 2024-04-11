林佳龍、鄭文燦沒望了？黃暐瀚預言「這人」接下任閣揆
520總統就職日倒數，準總統賴清德10日公布首波內閣人事，行政院長由民進黨前主席卓榮泰擔任，不過新內閣成員名單卻不見總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦，引發外界聯想2人是否備戰雙北。資深媒體人黃暐瀚11日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，不能排除鄭麗君參選2026台北市長的可能性，並推斷下一任的行政院長可能是高雄市長陳其邁，而這次不在新內閣名單內的林佳龍、鄭文燦，若沒有跟上這一波，車開了可能就跟不上了。
記者王德蓉／綜合報導
黃暐瀚表示，其實在宣布內閣前，就可以看出些蛛絲馬跡，哪個人早已出局？哪個人又大有可為？這次「卓君配」的內閣，其實有3大重點，第一個是「蔡規賴隨，美國放心」，包括外傳國安會秘書長顧立雄可能接掌國防部長、外交部長吳釗燮將接任國安會秘書長，國防、兩岸、外交總統職權，由總統蔡英文交給賴清德，這些人幾乎都是蔡英文人馬，幾乎沒變。
黃暐瀚再指，第二、「論功行賞，信賴團隊」，他曬出賴清德競選總部一張照片，可以看到照片中的人幾乎都有了職位，像卓榮泰、鄭麗君就職掌政院，而賴清德換帖兄弟潘孟安成了總統府秘書長。
黃暐瀚續說，第三、「待罪親王，沉潛備戰」，照片中的林佳龍不在新內閣名單中，而鄭文燦也是，他推測這2人可能備戰2026選舉；鄭文燦是前桃園市長，但在這次2024總統暨立委選舉輔選桃園，6席立委全輸；而台中市本來是6席民進黨立委，這次變為2席，也是選得不好，林佳龍輔選無功，因此無法給這2人位置。
黃暐瀚表示，問題是林佳龍、鄭文燦若沒有跟上這一波，車開了可能就跟不上了，因為2026年就算林佳龍要選台北市長，也不見得能選，因為鄭麗君也有可能參選，先前就有在傳，當副閣揆的人是一個隨時能參選直轄市長選舉的人，若鄭麗君願意，2026不能不考慮她。此外，若卓榮泰做得好，任行政院長短則1年，長的話甚至更久，而他推斷下一任行政院長應該是高雄市長陳其邁，因為陳其邁2026就卸任了，「你這個梯次沒接上，林佳龍跟鄭文燦也就沒有第二輪的行政院長。」