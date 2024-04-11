準閣員網路聲量曝！鄭麗君好感度第一 吳釗燮、顧立雄仇恨值最高
準總統賴清德昨公布首波內閣人事，內定行政院長由民進黨前主席卓榮泰接任，其餘內定人事案，包括副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫，國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮。國安局長蔡明彥留任。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集媒體報導上述幾人在最近1年的網路聲量數據，鄭麗君是其中好感度最高，而負面聲量最高的是吳釗燮。
記者何哲欣／台北報導
TPOL數據分析網路聲量最高的是依序是內定民進黨秘書長林右昌、內定總統府秘書長潘孟安、吳釗燮，卓榮泰只有第四名與前三名落差相當大。
好感度方面，卓榮泰好感度僅0.36，鄭麗君略高為0.76，是調查8人中好感度最高的，但負面聲量依舊大於正面聲量。不僅如此，被媒體點名為「國安團隊鐵三角」的吳釗燮、顧立雄、蔡明彥3人也有個共同的特色，就是好感度遠低於其他人，吳釗燮與顧立雄只有0.31，蔡明彥只有0.3敬陪末座。
TPOL說，從網路數據觀察，許多網友對於吳釗燮、顧立雄、蔡明彥的部分說法並不埋單或表態不喜歡，導致3人好感度偏低。未來賴清德如何領導國安團隊，厚實台灣國防實力，避免兩岸情勢升溫，或者會在岌岌可危的兩岸關係上「火上澆油」，導致區域情勢緊張、衝突擴大，考驗著他的政治智慧。