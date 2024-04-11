中市挖出戴奧辛廢棄物　議員：應釐清勿放水

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吳佩芸表示，市府都發局與水利局去年接獲檢舉後前往會勘，發現有廢棄物後聯繫環保局，接著透過「檢警環聯合查緝小組」挖出60噸含有戴奧辛的有害事業廢棄物，現在檢察官已將行為人依廢棄物清理法起訴。
吳佩芸指出，據她調查這塊土地的空照圖和地籍圖套疊成果後，發現竟有一部份是公有土地，而且還是建設局所管理。公有地被拿來傾倒廢棄物，而且還是「世紀之毒」戴奧辛，建設局是否知情？除了送地檢署依廢清法起訴，市府有無追究竊占公有土地的責任，以及追討補償金？
盧秀燕表示，目前這些廢棄物都已經處理完成，也進入司法調查。市政府非常努力在維護環境，但仍有極少數不肖人士為了自身利益污染環境，一定要強力處理、重重懲辦。
吳佩芸進一步指出，她查到本塊遭棄置有害事業廢棄物的土地，位於水利局公告的山坡地範圍，既然市長說要強力處理，然而水利局網站上卻公告「此筆土地截至4月10日前並無依水土保持法處分之違規紀錄」。臺中市政府水利局是認為山坡地被棄置有害事業廢棄物沒有違反水土保持法，還是不需要罰？市府應儘速釐清。
吳佩芸強調，可以肯定市府基層同仁積極橫向聯繫以及通報地檢署，但是當該行為不只是違反廢清法，還違反其他數個行政義務時，臺中市政府更應該拿出魄力，各種行政罰可以罰的就盡量去罰，才有嚇阻效果，勿放水讓惡質環境罪犯存僥倖心態。