吳崢連統神都打不贏？羅友志酸「怎麼去面對中國」：賴清德完蛋了
近日直播主「統神」的失言風波持續延燒，他日前在直播中和民進黨發言人吳崢引起爭執。對此，資深媒體人羅友志認為，統神輸掉的是自己的面子，但吳崢是丟了整個民進黨的，賴清德完蛋，就是台灣完蛋，「統神戰吳崢誰贏，我們人民輸！」
記者莊蕙如／台北報導
統神日前在直播中批評民進黨刻意抹黑，並點名吳崢的貼文讓很多人認為他「戀童」，稍後統神在直播中致電給吳崢，統神更連續反問，若因為他與國民黨合作就令人毛骨悚然，「王必勝找小三還能升官，你就不毛骨悚然嗎？」讓吳難以回答，場面尷尬。
羅友志昨（10）日在直播節目中表示，統神輸了自己的裡子和面子，一場直播下來，他把合作廠商都得罪光，每月損失了幾十萬代言費。
羅友志說，至於吳崢，他丟掉的不只是自己的面子，還包括整個賴清德團隊、當今政府的面子，以及台灣的未來，他強調，「可是吳崢沒有感受到！」
羅友志直言，吳崢是民進黨的發言人，但面對統神時，語無倫次的跳針，賴清德的團隊真的完蛋了，和網紅吵架都吵不贏，要怎麼去面對大陸、美國、世界？
羅友志表示，若吳崢就是賴清德的屬意人選，那民進黨就好打多了，但只要賴清德完蛋，就是台灣完蛋，「統神戰吳崢誰贏，我們人民輸！」