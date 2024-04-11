超哥消失2個月突喊「我回來了」！新工作曝光：與冤家Toyz變同事
今年1月20日時，網紅Toyz與「全台最有錢YTR」超哥爆發「醋飯天條」事件，Toyz在超哥的超甲組海鮮丼飯餐廳用餐，直指醋飯難吃，最終兩人在店門口爆發肢體衝突，超哥稱自己用「超派鐵拳」教訓Toyz。事件進入法律程序後，超哥也在網路上銷聲匿跡快2個月，不料今（11）日突然發文喊「我回來了」，更公布新工作，還將成為「Toyz同事」。
記者潘毅／綜合報導
「全台最有錢YTR」超哥在1月時，因不滿自己的餐廳被Toyz評論醋飯難吃，動手毆打Toyz，被依傷害等罪送辦，「醋飯天條」事件也在網路引爆關注，有不少網友譴責超哥的暴力行為，也讓他的臉書從2月15日過後就沒有更新過。
不過今（11）日超哥突然在臉書發文表示「我回來了」，更公布了自己將於4月15日在浪直播平台上開播，還拍攝了前導影片，穿上「醋飯天條」事件當下那見黑色迪奧外套，還「拖椅子」進入超甲組餐廳，暗示意味濃厚。
不過在醋飯天條事件發生前，Toyz就已經是浪直播的直播主，更在1月26日時傷後首次現身，就是在浪平台上，這次冤家變成同事的情報曝光，也讓大批網友驚呼「和椅子一樣的浪，這樣不會有問題嗎」、「看看誰又要醋飯天條了」。