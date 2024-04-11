歐冠8強／巴塞3:2逆轉大巴黎！次回踢平就晉級　馬競2:1多特蒙德

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本賽季歐冠兩隊發揮不俗，巴塞隆納以小組第一出線後，於16強以總比分4：2淘汰來自義甲的拿坡里，而巴黎聖日耳曼則以小組第2晉級，隨後在16強以總比分4：1淘汰西甲皇家社會，這也是雙方時隔3年再度交鋒。
上半場第37分鐘，巴塞隆納率先打破僵局，Raphinha射門得手，幫助巴塞隆納1：0先馳得點，帶著領先進入半場休息。這是Rafinha在歐冠生涯的第一顆進球，成為繼2008年4月的Yaya Touré後，首位在歐冠8強收穫歐冠第一球的巴塞球員。
下半場第48分鐘，Kylian Mbappe禁區底線救球後，皮球被巴塞球員擋出，Ousmane Dembele一腳爆射破門，巴黎聖日耳曼1：1扳平比分。第51分鐘，巴黎前場漂亮配合，Vitinha破門，以2：1逆轉，巴黎在短短2分鐘連進2球反超，讓滿場球迷陷入狂歡。
第62分鐘，Raphinha接獲隊友助攻，一腳推射破門完成「梅開二度」，幫助巴塞隆納2：2扳平巴黎聖日耳曼。第77分鐘，Ilkay Gundogan開出角球，Christensen門前頭槌破門，幫助巴塞隆納3：2鎖定勝利。
巴塞隆納繼2015年之後再度於客場擊敗巴黎聖日耳曼，終結客場不勝窘境，巴黎聖日耳曼在各項賽事27場不敗也一併終結，現在巴塞保有1球領先，次回合回到主場只要打平即可晉級，而巴塞隆納前一次踢進歐冠4強已經是2019年。
另一場歐冠8強賽事，由馬德里競技對上多特蒙德，Rodrigo De Paul在第4分鐘突破至禁區門網，助馬競1：0領先，第32分鐘，Samuel Lino在接近空門的情況下輕鬆入球，雖然多特蒙德在第81分鐘靠Sébastien Haller追回1球，但最終馬德里競技順在首回合利以2：1拿下勝利。
歐冠8強首回合比數一覽：
拜仁慕尼黑2：2兵工廠
皇馬3：3曼城
馬競2：1多特蒙德
巴黎聖日耳曼2：3巴塞隆納
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