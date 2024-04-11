NBA附加賽戰況總整理！勇士擊潰湖人　下步怎麼盤算？最好到哪？

歐冠8強／巴塞3:2逆轉大巴黎！次回踢平就晉級　馬競2:1多特蒙德

▲巴黎聖日耳曼球星Kylian Mbappe沒有進球，反觀巴塞Raphinha演出「梅開二度」，率領巴塞隆納逆轉勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎聖日耳曼球星Kylian Mbappe沒有進球，反觀巴塞Raphinha演出「梅開二度」，率領巴塞隆納逆轉勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

歐洲冠軍聯賽（簡稱歐冠）8強首回合，巴黎聖日爾曼主場對陣巴塞隆納，大巴黎在下半場短短2分鐘內攻入2球反超，但巴塞隆納靠著Raphinha梅開二度，以及Andreas Christensen致勝頭槌，終場巴塞隆納以3：2踢贏巴黎聖日耳曼，另一場馬德里競技則是以2：1擊敗多特蒙德。

我是廣告 請繼續往下閱讀
巴黎聖日耳曼與巴塞隆納歷史上一共交手13次，巴塞隆納取得5勝4平4敗，對戰成績稍佔優。上一次兩隊在歐冠交手，巴塞隆納卻遭到大巴黎的淘汰。

本賽季歐冠兩隊發揮不俗，巴塞隆納以小組第一出線後，於16強以總比分4：2淘汰來自義甲的拿坡里，而巴黎聖日耳曼則以小組第2晉級，隨後在16強以總比分4：1淘汰西甲皇家社會，這也是雙方時隔3年再度交鋒。

上半場第37分鐘，巴塞隆納率先打破僵局，Raphinha射門得手，幫助巴塞隆納1：0先馳得點，帶著領先進入半場休息。這是Rafinha在歐冠生涯的第一顆進球，成為繼2008年4月的Yaya Touré後，首位在歐冠8強收穫歐冠第一球的巴塞球員。

下半場第48分鐘，Kylian Mbappe禁區底線救球後，皮球被巴塞球員擋出，Ousmane Dembele一腳爆射破門，巴黎聖日耳曼1：1扳平比分。第51分鐘，巴黎前場漂亮配合，Vitinha破門，以2：1逆轉，巴黎在短短2分鐘連進2球反超，讓滿場球迷陷入狂歡。

第62分鐘，Raphinha接獲隊友助攻，一腳推射破門完成「梅開二度」，幫助巴塞隆納2：2扳平巴黎聖日耳曼。第77分鐘，Ilkay Gundogan開出角球，Christensen門前頭槌破門，幫助巴塞隆納3：2鎖定勝利。

巴塞隆納繼2015年之後再度於客場擊敗巴黎聖日耳曼，終結客場不勝窘境，巴黎聖日耳曼在各項賽事27場不敗也一併終結，現在巴塞保有1球領先，次回合回到主場只要打平即可晉級，而巴塞隆納前一次踢進歐冠4強已經是2019年。

另一場歐冠8強賽事，由馬德里競技對上多特蒙德，Rodrigo De Paul在第4分鐘突破至禁區門網，助馬競1：0領先，第32分鐘，Samuel Lino在接近空門的情況下輕鬆入球，雖然多特蒙德在第81分鐘靠Sébastien Haller追回1球，但最終馬德里競技順在首回合利以2：1拿下勝利。

歐冠8強首回合比數一覽：

拜仁慕尼黑2：2兵工廠

皇馬3：3曼城

馬競2：1多特蒙德

巴黎聖日耳曼2：3巴塞隆納

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

歐冠8強／曼城、皇馬猛攻不停3：3平手　兵工廠也踢和拜仁慕尼黑

歐冠／兵工廠睽違14年返8強！門將Raya神撲2球　總比分5：3退波圖

歐冠／梅西離隊後相隔4年首次重返8強！ 巴塞隆納3：1扳倒拿坡里

立委黃國昌再開炮　中華民國迷你足球協會：完全配合育署查核

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞