遭性騷不敢說？女歌手二度發聲籲尊重當事人感受　網友為藍綠吵翻

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事後張涵雅也在臉書發文表示，「關於陳建名於3月29日當晚在台上的影片，本人在此說明，陳建名與我先生是議會同事，私下也是很好的朋友，當晚陳建名與劉學甫合唱後，非常開心的過來恭喜我和先生吳國寶就任省聯合會理事長，並詢問是否能再與我合唱一首，因影片裡陳建名與我都背對觀眾，讓觀看者產生誤會，一切過程並無新聞報導所訴，本人在當下感受也並無不妥，請外界無須看圖說故事，引發不當揣測及事端。造成誤會懇請各界見諒及明鑒，謝謝大家對我的關心。」
但貼文一出，引發不少網友質疑，是因為政治壓力才澄清闢謠，徐巧芯就直言：「「影片蠻清楚的，當事人的老公也是議員，能怎麼說？誰敢得罪黨？怎麼不說當事騷擾者都道歉了？根據向地方人士，陳建名不是第一次酒後失態，過去還有對不少女子這樣做。所以那些來說『歌手沒意見就好的』，請注意一下還有其他受害者的存在。如果不是因為這樣，陳建名幹嘛道歉？」
針對輿論，張涵雅今稍早再度於臉書發文澄清，貼出一張創意藝術照片，表示「有人第一眼看到樹，有人第一眼看到動物。我想表達的是就一張圖片就能有兩種解讀了，每個人看到的解讀都不同，那為何不能尊重當事人的感受呢？」
張涵雅強調，「我們好朋友之間合乎情誼的舉動，我個人沒有不妥的感受。在台灣真好，因為大家可以盡情享有言論自由，但請善用這個珍貴的自由與恩典，不要過度的抨擊！」
貼文也引發正反兩派網友吵翻，有網友安慰「你沒有覺得不舒服就好，真的不需要太在意別人的說法，愛亂說話的人真的太多了。」但也有網友論戰：「被親被摸還不能勇敢說出來，民進黨真可惡」、「任意揣摩別人的感受並藉以抨擊自己討厭的事物，我覺得你更可惡」、「更可惡的人是眼中只有藍綠」、「當事人已經澄清不要造謠，你是唯恐天下不亂還是有被害妄想症？」