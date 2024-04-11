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快評／Jokic正面打爆Gobert、高階數據霸榜　第3座MVP已手到擒來

▲丹佛金塊球星Nikola Jokic過去曾在2021、2022年拿下年度MVP，他今年很有可能生涯第3次獲得該獎項。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊球星Nikola Jokic過去曾在2021、2022年拿下年度MVP，他今年很有可能生涯第3次獲得該獎項。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊球星Nikola Jokic過去曾在2021、2022年拿下年度MVP，而在本賽季他很有可能也已經將此獎項給握在手中了。面對灰狼中鋒Rudy Gobert砍下41分11籃板7助攻的數據，Jokic在金塊隊本季例行賽倒數第3戰賽後，很可能已經鎖定MVP，擊敗Luka Doncic和Shai Gilgeous-Alexander等一眾競爭者。

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NBA史上僅有Kareem Abdul-Jabbar（6次）、Bill Russell（5次）、Michael Jordan（5次）、Wilt Chamberlain（4次）、LeBron James（4次）、Moses Malone（3次）、Larry Bird（3次）、魔術強森（3次）等8人曾3度拿下MVP，他們的身分皆是名人堂球員和75大球星，若Jokic今年能加入他們的行列，無疑將進一步提升自己的歷史地位。

高階數據霸榜　Jokic在PER、WS等指標性數據都高居第一

Jokic有多恐怖，高階數據展現的明明白白，本季出賽至少50場、場均打超過25分鐘的球員中，Jokic的勝率貢獻值（WS）15.9，聯盟第一；PER值30.9，聯第一；正負值相關的OBPM、DBPM和BPM都是第一；進攻效率（ORtg）132，聯盟第6；籃板率21.9，聯盟第6：助攻率42.4，聯盟第4。

▲金塊明星中鋒Nikola Jokic全場攻下41分11籃板7助攻，率領球隊取勝暫時登上西區龍頭，很有機會拿下分區第一種子。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊明星中鋒Nikola Jokic全場攻下41分11籃板7助攻，率領球隊取勝暫時登上西區龍頭，很有機會拿下分區第一種子。（圖／美聯社／達志影像）
他並不是這一季才繳出這樣的水準，事實上在2023-24賽季他在部分數據還有些「下滑」了，但依然在多項數字上「霸榜」，他就是當今NBA聯盟獨一檔的存在。

打爆3屆DPOY得主Rudy Gobert　Jokic比賽統治力獨一檔

今天面對聯盟3屆年度最佳防守球員（DPOY）得主Rudy Gobert，Jokic在籃下予取予求，打出20投16中的驚人效率，賽後金塊主帥Michael Malone不無得意地這樣誇子弟兵：「Rudy Gobert是未來的名人堂球員，他將被視為這一代人中最偉大的防守者之一。但是，沒有人能1對1守住Jokic 。」

灰狼主將Anthony Edwards被問到在比賽中防守Jokic有多難時直言：「我不知道，我不會對位他，但看起來很困難。我不知道，這傢伙根本不可阻擋。你得問Naz（Reid）、Rudy（Gobert）和Kyle（Anderson），感覺真的很困難。 」

這是Jokic本賽季第13次砍下超過35分以上，這也是他生涯單季得分35+次數最多的一季。金塊主控Jamal Murray本季因傷缺陣不少場次，讓Jokic必須要開啟得分模式，幫助球隊拿下一些比賽。

▲Nikola Jokic和Jamal Murray的兩人小組配合已成為NBA防守球員的惡夢，特別是在「反向擋拆」方面，Jokic的能力往往讓對手無計可施。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic和Jamal Murray相輔相成，丹佛金塊在他們的帶領下，今年將有機會挑戰衛冕。（圖／美聯社／達志影像）
Jokic有望率領金塊完成衛冕　挑戰寫下隊史最佳戰績

隨著賽季進入到尾聲，過去5場比賽，Jokic場均上場36.2分鐘，可以得到33.2分14.2籃板8.2助攻1.8抄截，投籃命中率高達60.6%，三分命中率47.6%，率領金塊取得3連勝。

在擊敗灰狼隊後，金塊隊如今將有很高的機率取得西區第一種子，再加上他對上Gobert打出如此讓人信服的表現，我們基本上可以說年度MVP之爭已經大致底定，Jokic很可能將繼2022年之後再次獲獎。

金塊隊史最佳戰績為57勝　今年金塊已經拿下56勝，只要剩下兩場對上灰熊和馬次的比賽能夠拿下，就將確定打破隊史紀錄，也將進一步鞏固Jokic年度MVP最熱門人選的地位。

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