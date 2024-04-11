快評／Jokic正面打爆Gobert、高階數據霸榜　第3座MVP已手到擒來

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高階數據霸榜 Jokic在PER、WS等指標性數據都高居第一
Jokic有多恐怖，高階數據展現的明明白白，本季出賽至少50場、場均打超過25分鐘的球員中，Jokic的勝率貢獻值（WS）15.9，聯盟第一；PER值30.9，聯第一；正負值相關的OBPM、DBPM和BPM都是第一；進攻效率（ORtg）132，聯盟第6；籃板率21.9，聯盟第6：助攻率42.4，聯盟第4。
他並不是這一季才繳出這樣的水準，事實上在2023-24賽季他在部分數據還有些「下滑」了，但依然在多項數字上「霸榜」，他就是當今NBA聯盟獨一檔的存在。
打爆3屆DPOY得主Rudy Gobert Jokic比賽統治力獨一檔
今天面對聯盟3屆年度最佳防守球員（DPOY）得主Rudy Gobert，Jokic在籃下予取予求，打出20投16中的驚人效率，賽後金塊主帥Michael Malone不無得意地這樣誇子弟兵：「Rudy Gobert是未來的名人堂球員，他將被視為這一代人中最偉大的防守者之一。但是，沒有人能1對1守住Jokic 。」
灰狼主將Anthony Edwards被問到在比賽中防守Jokic有多難時直言：「我不知道，我不會對位他，但看起來很困難。我不知道，這傢伙根本不可阻擋。你得問Naz（Reid）、Rudy（Gobert）和Kyle（Anderson），感覺真的很困難。 」
這是Jokic本賽季第13次砍下超過35分以上，這也是他生涯單季得分35+次數最多的一季。金塊主控Jamal Murray本季因傷缺陣不少場次，讓Jokic必須要開啟得分模式，幫助球隊拿下一些比賽。
Jokic有望率領金塊完成衛冕 挑戰寫下隊史最佳戰績
隨著賽季進入到尾聲，過去5場比賽，Jokic場均上場36.2分鐘，可以得到33.2分14.2籃板8.2助攻1.8抄截，投籃命中率高達60.6%，三分命中率47.6%，率領金塊取得3連勝。
在擊敗灰狼隊後，金塊隊如今將有很高的機率取得西區第一種子，再加上他對上Gobert打出如此讓人信服的表現，我們基本上可以說年度MVP之爭已經大致底定，Jokic很可能將繼2022年之後再次獲獎。
金塊隊史最佳戰績為57勝 今年金塊已經拿下56勝，只要剩下兩場對上灰熊和馬次的比賽能夠拿下，就將確定打破隊史紀錄，也將進一步鞏固Jokic年度MVP最熱門人選的地位。
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