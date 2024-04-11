東海火化場冒黑煙　議員疑汰舊換新去哪裡

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何文海表示，跑行程時都會發現火化場煙囪排放黑煙，最近一次是在今年4月5日上午，但市府明明就在109年至111年期間執行「東海殯儀館汰換火化爐及空污防制設備計畫」共計8座火化爐及4套空污防制設備之汰換作業，其中已於111年底完成2座火化爐及1套空污防制設備汰換作業，經費編列3739萬元。編列如此預算完成火化場空污防制設備汰換作業，但排放黑煙情況也不見好轉，他為此質疑汰舊換新的設備到底換去哪裡了？
何文海說，民政局預定於今(113)年度接續汰換最後2套老舊空氣污染防制設備，已於今年2月5日發包，黑煙問題是否因目前工作量能過大，燃燒量過大造成空污設備處理不及而有部分黑煙外漏，如是此狀況，那黑煙排放問題在今年度11月底完工後是否就能解決，要求民政局重新檢視設備量能。另外環保局沒有要求火化場限期改善嗎？排放黑煙與空氣淨化設備是否符合標準？是否有職務包庇之嫌？
何文海嚴正要求，民政局在目前進行中之東海火化場汰舊換新工程，務必確認設備之可行性與設備檢修狀態，並要求預定於11月底完工前，檢討為何更新設備後仍持續排放黑煙，目前配合廠商所提供之空污防制設備是否可徹底解決濃煙密布問題。
民政局長吳世瑋表示，東海殯儀館(火化場)共有12座火化爐及6套空氣污染防制設備，市長盧秀燕上任以來，已汰換10座火化爐及4套空污設備。另空污設備及火化爐使用年限約8至10年，經查排放黑煙的火化爐為前市長林佳龍任內105年設置完成，已達汰換年限，市議會通過預算4200萬元，市府將於11月汰換完成，改善火化黑煙排放情形。
有關污染防治部分，環保局指出，針對東海火化場每年均不定期派員執行煙道稽查檢測，108年起迄今共執行9次，檢測項目包含管道戴奧辛及粒狀物等，目前測值尚符合法規標準；此外，去年也偕同專家學者進場輔導，強化火化場空污防制設備操作與管理，後續將持續派員稽巡查，若查獲違規將依法告發並要求限期改善，維護環境品質。