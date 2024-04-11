快訊／KID老婆又懷孕！他宣布當二寶爸「木木變哥哥了」
40歲KID（林柏昇）和老婆Rita去年1月迎來兒子「木木」誕生，沒想到，今（11）日他在粉專宣布木木升格當哥哥，「沒錯！我是二寶爸了，真的超級忍不住喜悅，我其實最近一遇到好朋友家人就不小心笑出來，然後就自爆有二寶了！」
記者楊穎軒／綜合報導
KID分享帶老婆去產檢的影片，超音波畫面隱約可見新生命，疑似Rita對兒子說：「木木你要當哥哥了！」木木卻嚎啕大哭，相當逗趣。KID透露，其實二寶來得有點辛苦，跟老婆努力了一陣子，希望曾經破滅，兩人坐在車上眼淚一擦，他牽起老婆的手，繼續朝著共同目標努力。
「講真的，有點辛苦，但是中間看到了母親的神祕力量強大到不行，我像個小孩一起被保護起來，直到懷了二寶」，KID感性地說：「總之，我現在快樂開心到不行，一同分享給你們以及正在努力的媽媽們，一定會一起得到幸福的！」
KID開放網友留言，幫夫妻倆集思廣益，取二寶的小名，「其實我跟老婆心中已經想了一個完美小名了，確定好再跟你們分享！」貼文發布不到1小時，按讚數迅速破萬，演藝圈好友、網友紛紛送上祝福。
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