太陽124：108退快艇！三巨頭合砍87分　湖人、勇士確定要打附加賽

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快艇在昨日擊敗太陽之後，已正式晉級季後賽，而今天獨行俠擊敗熱火後，確定將會和快艇在首輪正面交鋒，成為西區第一組確定的對戰組合。本場太陽對陣快艇的比賽，雙方主客場互換，來到快艇主場Crypto.com Arena進行。或許是已確定季後賽資格與對手，快艇本場比賽派出第2陣容應戰，先發主力Kawhi Leonard、Paul George、Russell Westbrook、James Harden、Ivica Zubac等人全部都沒上。
但原先以為會輕鬆過關的太陽，打起來卻格外艱辛，前三節比賽雙方有來有往，多次互換領先，快艇後衛Bones Hyland三節打完就攻下35分，但末節比賽太陽總算回神，打出一波21:2的致勝攻勢，終場就以16分之差帶走勝利。
湖人和勇士本季可能達到的最佳戰績為47勝，他們唯一挑戰西區第6名次的可能性是鵜鶘和太陽接下來全敗，但今天太陽贏球之後，湖、勇確定無緣西區第6，必須要打附加賽。
太陽本場比賽三巨頭合砍87分，Devin Booker攻下37分是全隊最高，Bradley貢獻26分5籃板4助攻，Kevin Durant得到24分9籃板，目前太陽戰績47勝33敗，暫居西區第7，僅落後鵜鶘0.5場勝差，剩下2場比賽將對上國王、灰狼，也要力拼搶下第6位置。
Bones Hyland本場出賽43分鐘，共29投15中、三分球12投6中，得到37分4籃板9助攻3抄截，賽後也獲得總教練Tyronn Lue讚賞，他說到：「今晚因為傷病的關係，球隊很多人都獲得了更多的出賽機會，他們都打出很亮眼的表現。PJ Tucker和Bones Hyland表現非常棒，他們展現了很好的競爭力，打得非常拼命，也很努力。 」
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