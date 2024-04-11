NBA附加賽戰況總整理！勇士擊潰湖人　下步怎麼盤算？最好到哪？

太陽124：108退快艇！三巨頭合砍87分　湖人、勇士確定要打附加賽

▲Devin Booker再一次站出來拯救球隊，本場比賽他攻下全隊最高37分，率領太陽搶下關鍵勝利。（圖／美聯社／達志影像）
▲Devin Booker再一次站出來拯救球隊，本場比賽他攻下全隊最高37分，率領太陽搶下關鍵勝利。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃鳳凰城太陽隊今（11）日在客場迎戰洛杉磯快艇，這場比賽對於太陽而言至關重要，想要避免附加賽就必須要贏下，最終太陽靠著「三巨頭」Kevin Durant、Devin Booker和Bradley Beal合砍87分，終場以124：108擊敗快艇，目前距離西區第6的鵜鶘，只落後半場勝差。而這一場比賽結果出爐後，洛杉磯湖人和金州勇士兩支球隊也確定無緣直接晉級季後賽，確定要打附加賽。

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快艇在昨日擊敗太陽之後，已正式晉級季後賽，而今天獨行俠擊敗熱火後，確定將會和快艇在首輪正面交鋒，成為西區第一組確定的對戰組合。本場太陽對陣快艇的比賽，雙方主客場互換，來到快艇主場Crypto.com Arena進行。或許是已確定季後賽資格與對手，快艇本場比賽派出第2陣容應戰，先發主力Kawhi Leonard、Paul George、Russell Westbrook、James Harden、Ivica Zubac等人全部都沒上。

但原先以為會輕鬆過關的太陽，打起來卻格外艱辛，前三節比賽雙方有來有往，多次互換領先，快艇後衛Bones Hyland三節打完就攻下35分，但末節比賽太陽總算回神，打出一波21:2的致勝攻勢，終場就以16分之差帶走勝利。

湖人和勇士本季可能達到的最佳戰績為47勝，他們唯一挑戰西區第6名次的可能性是鵜鶘和太陽接下來全敗，但今天太陽贏球之後，湖、勇確定無緣西區第6，必須要打附加賽。


太陽本場比賽三巨頭合砍87分，Devin Booker攻下37分是全隊最高，Bradley貢獻26分5籃板4助攻，Kevin Durant得到24分9籃板，目前太陽戰績47勝33敗，暫居西區第7，僅落後鵜鶘0.5場勝差，剩下2場比賽將對上國王、灰狼，也要力拼搶下第6位置。

Bones Hyland本場出賽43分鐘，共29投15中、三分球12投6中，得到37分4籃板9助攻3抄截，賽後也獲得總教練Tyronn Lue讚賞，他說到：「今晚因為傷病的關係，球隊很多人都獲得了更多的出賽機會，他們都打出很亮眼的表現。PJ Tucker和Bones Hyland表現非常棒，他們展現了很好的競爭力，打得非常拼命，也很努力。 」

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