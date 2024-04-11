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用科技阻斷兒少性影像散布！國科會：已召集兒少、數位等專家研議

▲國科會副主委林敏聰（右）今（11）日表示，將召集數位、兒少等跨領域專家，組成團隊研議以科技阻斷兒少性影像散布。（圖／翻攝自國會頻道）
▲國科會副主委林敏聰（右）今（11）日表示，將召集數位、兒少等跨領域專家，組成團隊研議以科技阻斷兒少性影像散布。（圖／翻攝自國會頻道）

記者李琦瑋／台北報導

藝人黃子佼去年深陷Metoo風波，遭指控性騷擾、性侵，近期檢方在搜索時牽扯出案外案，查獲7部未成年不雅影片，並發現其是「台版N號房」偷拍論壇的高級會員，引發各界撻伐。立委吳沛憶盼國科會支持透過科技阻斷非法性影像散布的相關研究，國科會副主委林敏聰今（11）日回應，已經在規劃，將召集數位、兒少等跨領域專家，組成團隊，加速進行相關研究。

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立法院教育及文化委員會今天邀請國家科學及技術委員會，就「國家科技發展策略與布局」進行專題報告並備質詢，國科會主委吳政忠請假，由副主委林敏聰代理列席。

吳沛憶質詢時表示，近期國人相當關心數位性暴力、非法性影像在網路上流傳等議題，其中還涉及到兒少性剝削，對受害者造成一生的陰影，目前立法院正在討論兒少性剝削條例修法，她也會提出版本。

吳沛憶提到，國科會研究事項也包括性平研究，20年前就曾支持過兒少性剝削條例的相關研究，如今，隨著科技的發展，性影像散布最可怕的就是一傳十、十傳百，尤其全球網絡的時代，甚至會傳到境外，財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）近期有進行全球下架的相關研究，提到可以運用AI，從一部影片中，查到還出現在哪些網站，進而協助執法、全面下架，她想問國科會能否支持這類研究，透過科技阻斷非法性影像散布？

林敏聰回應，國科會已經在規劃了，尤其數位化讓這類議題變得更嚴重、更快速、也造成更多傷害，會去召集數位、兒少等跨領域專家，組成團隊進行相關研究，並承諾這議題非常重要，會加速進行。

針對「台版N號房」兒少性影像網站「創意私房」封網進度。數位部昨天表示，財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）於10日傍晚近6點30分收到衛福部公文，依據《兒童及少年性剝削防制條例》及《性侵害防治法》相關規定，要求網際網路接取服務提供者針對meitufang.com執行網域停止解析措施。TWNIC 收到公文後，隨即協調各網際網路接取服務提供者，停止解析該網域名稱。

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