寶林案延燒！蔣萬安稱中央第一時間不願查扣食材 王必勝動怒回嗆
台北市長蔣萬安今（11）日赴議會進行寶林茶室食物中毒案專案報告，國民黨議員柳采葳質詢時指出，3月26日已知有4案例，衛福部卻不願查扣食材？蔣萬安證實，「第一時間，他們是不願意」；柳采葳也爆料北市府下令台北寶林分店勒令停業時還接到中央關切電話，蔣萬安也證實此事。根據《聯合報》報導，衛福部次長王必勝聞言動怒，直呼「哪有什麼第一時間不願意」，更砲轟蔣萬安「他還在推這些責任，我覺得真的很奇怪，這不是首都市府的首長應該要做的事情。」
記者陳宜加／台北報導
蔣萬安上午針對剴剴案、寶林茶室中毒事件，及近期相關食安事件赴台北市議會專案報告並答詢，柳采葳質詢時指出，3月26日已知有4案例，衛福部卻不願查扣食材？蔣萬安說，「第一時間，他們是不願意」；柳采再爆料，北市下令台北寶林分店勒令停業時，還接到中央關切電話「為什麼要做這麼絕」，蔣萬安也證實此事。
根據《聯合報》報導，王必勝稍早表示，在現場當然會討論，包括後續食材如何處理、哪個單位驗驗等，更動怒直呼，「但最後的結局就是，我們食藥署都把他帶走啦，哪有什麼第一時間不願意。」
根據《聯合報》報導，王必勝說，平常的食物中毒案件，都是地方處理，近期鬧得沸沸揚揚的王品相關品牌食物中毒事件，也是北市府處理，本來就是這樣的做法，當下只是討論如果食材帶回，要檢驗什麼項目，也致電食藥署副署長，最後就決定全數帶回，由食藥署負責檢驗，「只是討論過程，怎麼第一時間不願意？」他也反問，為什麼北市府24日不把食材帶回去，「這麼勇敢、這麼願意驗，為什麼不帶回去呢？」
根據《聯合報》報導，針對「中央關切」疑雲，王必勝質疑，「內容是什麼？公布出來，有沒有證據？我們沒有人會說這種話，現在又說我們護航寶林，現在又在吵這些事情很無謂，現在都已經走到後續相關處理了，他還在推這些責任，我覺得真的很奇怪，這不是首都市府的首長應該要做的事情。」