兄弟啦啦隊Passion sisters捐60萬賑災花蓮！競標義賣淨收入120萬
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人美心善！在3月初舉辦競標義賣活動，扣除活動花費總計收入120萬元，經PS女孩共同決議，今（11）日官方宣佈將用以捐贈多個慈善團體與基金會，並捐贈花蓮縣重大災害民間振災捐款專戶60萬元，協助賑災。
記者林之越/綜合報導
中信兄弟啦啦隊官方表示，Passion Sisters於今年3月1日至3月10日舉辦了一場別具意義的競標義賣活動，其中的競標物品，是女孩們2023絕版英字球衣和去年開季記者會亮相的黃色背號T一組。
透過球迷和粉絲的參與，不僅可以擁有珍貴的PS收藏品，更為支持公益多一份力量。所有競拍所得扣除活動花費，將捐贈於財團法人中國信託慈善基金會、財團法人新北市宏將傳媒蒲公英教育基金會。
本次義賣金額扣除活動花費為120萬元整，經PS女孩共同決議，將把義賣總額中的30萬元整捐給財團法人中國信託慈善基金會、30萬元整捐贈財團法人新北市宏將傳媒蒲公英教育基金會，另外60萬元整捐贈花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶，希望透過捐款幫助災民重建家園。
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