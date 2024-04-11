港股頻大跳水！中國「天瑞水泥」閃崩99% 謝金河：一堆沒穿褲子
中國天瑞水泥，9日下午在港股收盤前15分鐘突然爆量閃崩，股價暴跌99%，單日市值由146億港元縮至僅1.41億元，每分鐘市值蒸發近10億港元，震驚股壇。有港媒挖出天瑞水泥背後實控人曾為河南首富，至於當天股價為何閃崩，公司說還不清楚原因，一切生產經營正常；有分析指出，可能和中國房地產持續調整，以及「股票質押遭斬倉」等有關。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《香港01》等港媒報導，天瑞水泥是中國國家重點支持的12家全國性水泥企業之一，天瑞水泥的背後實控人為李留法，曾為河南首富，被業內稱為「河南水泥大王」，主要從事石灰岩的開採利用，以及熟料、水泥的生產、銷售，在河南和遼寧省的水泥熟料生產商中，佔據領先地位。
然而，就是這樣一間被中國工業和信息化部指定，中部地區兼併聯合重組的5大龍頭水泥企業之一，其2023年財報卻顯示，營業額78.89億人民幣，同比下跌28.6%，全年虧損6.34億人民幣，由盈轉虧。
在經過週二的「死亡急插」後，天瑞水泥10日上午9點起暫停股份買賣，以待發出有關公司內幕消息的公告。
財信傳媒董事長謝金河11日也在臉書粉專發文，提到這些年沒能如期交財報的香港上市公司愈來愈多，22年32家，23年59家，今年65家，這些繳不出財報的公司，恐怕多數前景黯淡，最近港股流行「大跳水」現象，像中國天瑞水泥一天插水99%，財富一下蒸發光了，還有其他多間公司，直言：「潮水退了，沒有穿褲子的公司一家一家跑出來！」