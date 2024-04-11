買7-11、全家咖啡爽到！「多拿一物」結帳拿鐵變5元　外行人虧大

全聯60元便當免搶了！7-11、全家也開賣幸福餐盒　搶購秘訣懶人包

▲全家4/15起開賣幸福餐盒，選用國產新鮮食材，共有白帶魚排、雞胸肉2款主餐可選擇，其中白帶魚排更是獨家販售。（圖／全家提供）
▲全家4/15起開賣幸福餐盒，選用國產新鮮食材，共有白帶魚排、雞胸肉2款主餐可選擇，其中白帶魚排更是獨家販售。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全聯60元幸福便當不用搶了！7-11、全家今（11）日宣布攜手農業部，將於4月14日同時開賣「60元幸福餐盒」，除了都有雞胸肉便當可選擇外，全家獨家推出「白帶魚排」主餐可選擇，每款便當皆搭配4道國產蔬菜及蛋品的配菜，越來越多通路加入販售幸福餐盒，讓民眾以後有機會免搶購就能入手，《NOWnews》也整理全台各通路幸福餐盒搶購秘訣，想省荷包快筆記！

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全家4/15起開賣幸福餐盒，選用國產新鮮食材，共有白帶魚排、雞胸肉2款主餐可選擇，其中白帶魚排更是獨家販售，選用台灣永續海鮮國產白帶魚排；雞胸肉為份量超值的台灣永續國產雞胸肉，兩款便當皆搭配4道國產蔬菜及蛋品的配菜，搭配4道國產蔬菜及蛋品的配菜。

全家幸福餐盒搶購秘訣：4/15日起全台超過200間門市開賣，鎖定「文教及醫院型店舖限量開賣」，業者表示每間門市數量、上架時間不一定，不過幸福餐盒總計供應107萬份，售完為止。

▲「全家」幸福餐盒獨家白帶魚排、雞胸肉2款，大份量主餐搭4道配菜，60元超值開賣。（圖／全家提供）
▲「全家」幸福餐盒獨家白帶魚排、雞胸肉2款，大份量主餐搭4道配菜，60元超值開賣。（圖／全家提供）
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7-11幸福餐盒有3道菜和1份主食，每份60元，嚴選在地雞胸肉滷製並佐以蒜蓉增添道地台式風味，像是菜脯蛋、滷紅蘿蔔等豐富配菜，還有來自雲林、彰化等產地的紅蘿蔔、豆芽菜、青江菜等炒時蔬。

7-11幸福餐盒搶購秘訣：4/15日起全台1500家門市開賣，業者透露每間門市數量、補貨時間不一定，不過1500家門市鎖定在「全台鄰近校園周邊」。

▲全聯60元幸福餐盒超搶手，每日一推出即完售，7-11今（11）日宣告參戰，將於4月15日起於全台1500家門市開賣60元幸福餐盒。（圖／7-11提供）
▲全聯60元幸福餐盒超搶手，每日一推出即完售，7-11今（11）日宣告參戰，將於4月15日起於全台1500家門市開賣60元幸福餐盒。（圖／7-11提供）
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全聯60元幸福餐盒「黃金厚厚雞排」，主打比50元硬幣還厚的雞排，2023年創造超過200萬個銷售佳績，一舉登上幸福餐盒熱銷冠，官方宣佈將在3/4重磅回歸。人氣最夯1、2名黃金厚厚雞排、十三香雞胸在全聯319間門市同步販售，每週共限量6萬個。業者預計2024年將增至600家門市提供，且中南部的鄉親也買得到，將在雲林以南至北高雄的部分門市供應幸福餐盒。

全聯幸福餐盒搶購秘訣：門市分別會在午餐上午10點、晚餐下午4點會陸續到店，只要抓準到貨時間就不怕撲空。且出門前別忘先使用官網門市查詢系統，可一鍵查詢鄰近門市是否有販售「熱便當」，還能查詢門市是否有販售甜點、壽司、無印良品等，只要鎖定門市、瞄準時間，60元幸福餐盒天天吃得到。

▲全聯美味堂「幸福餐盒」價格僅60元，高CP值的銅板價讓它時常光速售完，近日一度消失的超強口味「黃金厚厚雞排」重磅回歸。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）
▲全聯美味堂「幸福餐盒」分別會在午餐上午10點、晚餐下午4點會陸續到店。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）

全聯60元便當遇強敵！7-11也有「60元幸福餐盒」　1500家門市開賣

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