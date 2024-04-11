金塊無懼勇士、湖人！強勢爭取西區第一　衛冕軍本季有更大的雄心

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勇士去年以西區第6種子身分首輪下克上擊敗第3種子沙加緬度國王，湖人則是透過附加賽取得第7種子，並且淘汰第2種子曼菲斯灰熊，Stephen Curry和LeBron James在2010年之後共取得8座總冠軍，雖然這一季兩隊都有起伏，但進入季後賽不會有球隊敢小看他們。
以目前的局勢來看，太陽今天贏球，因此勇士和湖人確定要打附加賽，若按照目前的名次，兩隊最好的名次就是西區第8，如此第1種子首輪就可能要打硬仗，第二輪對手已經確定是洛杉磯快艇和達拉斯獨行俠之間的勝方，這兩隊近年也是季後賽常客，同樣不好啃。
不過對於衛冕軍來說，不存在「挑對手」的選項，在今天擊敗灰狼後，他們只要在最後2戰擊敗馬刺和灰熊，就將拿下西區第一種子，同時以58勝戰績寫下隊史最佳成績。
金塊主控Jamal Murray在賽後談到這場勝利時直言：「很高興我們今晚贏下了西區第一的卡位戰，我們想要獲得季後賽的主場優勢，就是這麼簡單，我們將會在季後賽全力以赴的。
金塊總經理Calvin Booth在本季開打前受訪時曾表示，金塊團隊的目標就是打造另一支「王朝球隊」，這意味著他們至少必須完成連霸、且在多年內保持統治力。而這樣的一支球隊不能懼怕任何對手，金塊隊正在展示這種決心。
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