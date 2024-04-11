NBA附加賽戰況總整理！勇士擊潰湖人　下步怎麼盤算？最好到哪？

金塊無懼勇士、湖人！強勢爭取西區第一　衛冕軍本季有更大的雄心

▲丹佛金塊去年奪得2023年NBA總冠軍，本季他們將來挑戰衛冕，很有機會在例行賽結束時獲得西區第一種子席次。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊去年奪得2023年NBA總冠軍，本季他們將來挑戰衛冕，很有機會在例行賽結束時獲得西區第一種子席次。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊今（11）日在主場以116：107擊敗明尼蘇達灰狼，暫居分區龍頭，有望拿下西區第一種子席次。以今年西區的戰局來看，西區第一首輪很可能就會碰上昔日冠軍球隊洛杉磯湖人或金州勇士，並不好打，不過金塊仍展現力爭排名的決心，球隊主力控衛Jamal Murray表示，爭取系列賽主場優勢是他們的目標

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今年西區戰局紛亂，勇士44勝35敗目前排在西區第10，第9的則是去年打進西區決賽的湖人，也因為這兩支豪門球隊目前處在這個位置上，因此今年的西區龍頭之爭更加詭譎，不少「陰謀論」甚囂塵上。

勇士去年以西區第6種子身分首輪下克上擊敗第3種子沙加緬度國王，湖人則是透過附加賽取得第7種子，並且淘汰第2種子曼菲斯灰熊，Stephen Curry和LeBron James在2010年之後共取得8座總冠軍，雖然這一季兩隊都有起伏，但進入季後賽不會有球隊敢小看他們。

▲Nikola Jokic率領丹佛金塊奪下隊史首冠，球隊中鋒Nikola Jokic打破驚人紀錄，奪下FMVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic率領丹佛金塊奪下隊史首冠，他個人也奪下FMVP，今年他有機會爭取個人第3座MVP獎盃。（圖／美聯社／達志影像）
以目前的局勢來看，太陽今天贏球，因此勇士和湖人確定要打附加賽，若按照目前的名次，兩隊最好的名次就是西區第8，如此第1種子首輪就可能要打硬仗，第二輪對手已經確定是洛杉磯快艇和達拉斯獨行俠之間的勝方，這兩隊近年也是季後賽常客，同樣不好啃。

不過對於衛冕軍來說，不存在「挑對手」的選項，在今天擊敗灰狼後，他們只要在最後2戰擊敗馬刺和灰熊，就將拿下西區第一種子，同時以58勝戰績寫下隊史最佳成績。

▲今年幫助丹佛金塊奪下NBA總冠軍新生代前鋒小波特（Michael Porter Jr.）確定將在近日受邀訪台。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊爭取成為繼2017、2018年的金州勇士隊之後，又一支完成連霸的球隊。（圖／美聯社／達志影像）
金塊主控Jamal Murray在賽後談到這場勝利時直言：「很高興我們今晚贏下了西區第一的卡位戰，我們想要獲得季後賽的主場優勢，就是這麼簡單，我們將會在季後賽全力以赴的。

金塊總經理Calvin Booth在本季開打前受訪時曾表示，金塊團隊的目標就是打造另一支「王朝球隊」，這意味著他們至少必須完成連霸、且在多年內保持統治力。而這樣的一支球隊不能懼怕任何對手，金塊隊正在展示這種決心。

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