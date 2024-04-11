統神Call in苗博雅被感化！「正能量2轉變」震驚鐵粉：天下紅雨了

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統神10日開直播才堅稱自己絕對不道歉，晚間Call in苗博雅直播間，和苗博雅激辯35分鐘「到底黃子佼事件嚴不嚴重」以及未成年性行為相關法規、案例等議題。苗博雅拿起統神的逐字稿一一打臉，並多次重申相關法規，但統神跳針式質疑，連苗博雅中途都忍不住斥：「你就一輩子都不要改，永遠都這樣下去。」
苗博雅收起怒氣後，持續和統神曉以大義，她對統神進行感化教育，要統神針對自己錯誤的地方道歉並改進，若他能宣導粉絲不要加入偷拍外流群組、不要下載偷拍影片，就有機會扳回形象。
統神對苗博雅表示，他希望能做真實的自己，苗博雅鼓勵統神，他內心一定有溫暖善良、正能量的一面，可以多多展現給大家看。同時苗博雅也肯定統神在遊戲方面的專業，建議他未來要談跨領域不熟悉的議題前，可以先想一想，避免講錯話再被炎上。
統神被感化進行「正能量2部曲」
而統神被教育了35分鐘後，似乎是受到感化，11日凌晨在臉書發文道歉，表示自己向苗博雅學習到很多。統神經過對談後才得知，原來很多與未成年牽涉到性相關的案子，是不會刊登在網路上，也有和解判刑的案例；也了解到黃子佼取得未成年不雅影片的網站「創意私房」，裡頭存在指定年齡、形式等點菜機制，因此他改口認為這件事非常嚴重，為了自己的無知誠懇道歉，「以後也會多看、多聽，確認事實的情況才發表評論」。
不只如此，統神也將YT頻道「統神大戲院」中爭議影片及直播都下架處理，似乎是希望這場風波能劃下句點。統神態度突然大軟化，讓不少網友直呼「被超渡成功了？」還有熟知統神個性的鐵粉震驚喊「第一次看到統神道歉，天下紅雨」，但也有人鼓勵統神「會道歉，學到新技能，勇敢面對不錯」。
苗博雅感化統神被讚爆回應了
對此，苗博雅今日受訪針對此事回應，諸如統神等多數公眾人物，在網路上都有有很多粉絲，其中不乏大批年輕人，希望都願意站出來宣導正確觀念。如果要說昨晚事件的最大收獲，她認為，若有人因為看了直播而改正錯誤觀念，就是最大鼓勵。
苗博雅也希望，大家可以仔細看昨晚直播內容，前半段節目中她連線專訪相關案件揭弊記者，討論調查過程中發現非法網站的運作方式，「只要有正常是非道德觀念的人，都會知道嚴重性。」同時呼籲大眾不要消費、下載、觀看非法影片，任何人有個人想法予以尊重，但文明社會不應該有非法侵害兒少權益的現象。
「亞洲統神」張嘉航小檔案
生日：1988年9月12日
職業：台灣遊戲實況主、電競戰隊「地獄豬」創辦人暨選手
家庭成員：哥哥是實況主「國動」張葦航，2015年和經紀人「003」結婚，育有3子。
爭議事件：
2015年，轉播賽事對中國隊伍M3出言不遜，遭禁整季轉播資格。
2021年，統神與Toyz工商發生衝突，稱為「椅子哥事件」。
2024年，統神評論黃子佼K小姐事件稱沒那麼嚴重，說「我也想X未成年！」