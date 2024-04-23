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影／民進黨延續政權有信心！黃偉哲評黨內3戰將「兄弟登山」

▲2026台南市長選舉，黨內各個選將動作頻頻，黃偉哲認為陳亭妃、林俊憲與王定宇3人實力堅強。（圖／記者吳翊緁攝，2024.04.11）
▲2026台南市長選舉，黨內各個選將動作頻頻，黃偉哲認為陳亭妃、林俊憲與王定宇3人實力堅強。（圖／記者吳翊緁攝，2024.04.11）

記者陳威叡／台北報導

台南市長黃偉哲日前特別抽空參加由《NOWnews今日新聞》所錄製網路節目《鄉民大學問》，對於外界關注2026台南市長選舉，黨內各個選將動作頻頻，包括正國會立委陳亭妃、賴清德嫡系子弟兵林俊憲與湧言會立委王定宇，對此黃偉哲認為3人都很強，在立院有資歷且基層實力很強，有信心民進黨能繼續延續政權，至於是否會有初選，表示有初選怕分裂，沒初選怕不民主，相信黨主席會裁決出最好的方式。

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台南市始終被認為是民進黨優勢區，黨內初選激烈，資深媒體人邱明玉提及目前民進黨初選，各個選將鴨子划水，包括立委陳亭妃、林俊憲與王定宇，另也有其他人才。

黃偉哲說，台灣是民主社會，選民最大，到時候誰民調高誰出線，而全台灣目前只有苗栗縣從未政黨輪替，前市長陳唐山之前也是國民黨執政，因此民進黨能否延續執政，自己的目標就是把市政做好讓滿意度更好，至於要選台南市長，就是「兄弟登山，各自努力」。

黃偉哲表示，陳亭妃、林俊憲與王定宇3人都很強也都是資深立委，在立院有資歷，在地方有經歷過多次選舉，被選民肯定、基層實力堅強，對於民進黨延續政權有信心。被問及黨主席是否沒收初選？黃偉哲說，有初選怕分裂，沒初選怕不民主，相信黨主席賴清德會裁決出最好的方式。

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