馬英九登長城落淚 黃暐瀚爆「日本學者超怒」親揭原因
前總統馬英九與中國國家主席習近平，10日在北京人民大會堂東大廳舉行「馬習二會」，而馬英九在這趟訪中行程，參訪了抗戰紀念館、盧溝橋，還在長城唱抗日歌曲〈長城謠〉感動落淚。對此，資深媒體人黃暐瀚透露，對於馬英九提起抗日歷史，很多日本學者非常憤怒，可在「馬習二會」後，馬英九很可能成為大陸唯一對口。
記者王德蓉／綜合報導
黃暐瀚10日在政論節目《關鍵時刻》透露，近日日本學者相當憤怒，他們認為馬英九要統要獨都是他家的事，但不需要一天到晚講抗日，「我接到的抗議訊息，真的多到….」；日本很多知台派學者對馬英九的認知是「騙了日本人」，因為馬英九在競選國民黨主席時曾訪日，當時他說自己是知日派、不是反日派，可後來日本學者發現，馬英九訪陸談抗日歷史，還會感動落淚。
黃暐瀚提到，去年馬英九訪陸因沒有要見習近平，所以講了很多次「當過中華民國總統、國父創建中華民國」，而這次可能就有考慮到說這些話會引發陸方反對，不讓他與習近平會面。此外，馬英九去年訪陸的主軸是「中華民國在中國」，指出大陸有很多中華民國的痕跡，今年則是「兩岸都是中國人」，談炎黃子孫都是中華民族，把抗日的因素加進來。
黃暐瀚也分析，此次「馬習二會」後，馬英九有可能成為跟大陸唯一的對口，因為國民黨前主席連戰已經不管事，而國民黨內已經沒有比馬英九份量更高的人，若以後對大陸事務，國民黨、陸委會、海基會都行不通時，馬英九基金會就會是唯一可以通習近平的人。